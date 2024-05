10 vestidos de invitada de boda perfecta por menos de 40 euros que hemos encontrado en Sfera

Los vestidos de invitadalow cost cada vez están siendo la opción recurrente de todas las asistentes a las bodas. Porque si hablamos de eventos de esta categoría, estamos hablando del momento de escoger el look de invitada más especial y que ahora podemos encontrar en nuestras marcas de confianza. Si echamos la vista atrás, antes no concedíamos la idea de hacernos con un vestido de invitada en Zara, Mango o Massimo Dutti, ya que directamente nos acercábamos a las tiendas especializadas en vestidos de cóctel o de evento. No obstante, desde hace varios años, las marcas españolaslow cost lanzan colecciones especiales donde podemos encontrar vestidos súper adecuados para asistir a la boda del año. Además de tener varias opciones de diseños adaptables a todos los gustos, también contamos con un rango de precios para todos los bolsillos. Con ello queremos decir que podemos encontrar un modelito bonito, favorecedor y económico en cuestión de días. Sfera es una de estas marcas a las que nos referimos, puesto que cuenta con una serie de vestidos de invitada perfectos para convertirse en la convidada mejor vestida. Los diseños que se están llevando a este tipo de ceremonias son totalmente desenfados y nada peripuestos. Si antes recargábamos el look con siluetas exageradas y con detalles vistosos, ahora el 'menos es más' es más cierto que nunca.

A estas alturas del año ya debes tener varias invitaciones a bodas y recurrir a los vestidos de invitadalow cost es una de las soluciones más eficaces. Sfera cuenta con un repertorio de vestidos de invitada de todos los precios. Sin embargo, nosotras hemos encontrado una lista de deseos con diseños por menos de 40€ de lo más en tendencia y para todos los gustos. Tanto para las bodas de día como de noche, con los colores que mejor sientan a las rubias como a las morenas (o pelirrojas) o con todo tipo de escotes. Últimamente, no hemos parado de ver looks de celebridades e influencers donde Sfera es la protagonista, así como descubrimientos que están de acuerdo con las tendencias de primavera-verano 2024. Con volantes, con estampado florales o de lunares o con flecos para dar movimiento al outfit. Sean cuales sean tus preferencias no tienes excusa para hacerte con un estilismo favorecedor y a un precio súper económico.

Vestido floral con volantes, de Sfera (39,99 euros)

Vestido floral con volantes. Sfera

Vestido calado, de Sfera (35,99 euros)

Vestido calado. Sfera

Vestido jaquard con manga asimétrica, de Sfera (29,99 euros)

Vestido jaquard con manga asimétrica. Sfera

Vestido al estilo blazer, de Sfera (35,99 euros)

Vestido al estilo blazer. Sfera

Vestido satinado, de Sfera (35,99 euros)

Vestido satinado. Sfera

Vestido mini con volantes, de Sfera (35,99 euros)

Vestido mini con volantes. Sfera

Vestido con detalle flor en el escote, de Sfera (35,99 euros)

Vestido con detalle flor en el escote. Sfera

Vestido plisado, de Sfera (39,99 euros)

Vestido plisado. Sfera

Vestido con flecos, de Sfera (35,99 euros)

Vestido con flecos. Sfera

Vestido de lunares con escote halter, de Sfera (29,99 euros)

Vestido de lunares con escote halter. Sfera

Las épocas de primavera y verano deslumbran por protagonizar la mayoría de las bodas del año, evento en el que las invitadas también se ocupan de conseguir el mejor look. Los vestidos de invitada más estilosos y baratos los encontramos en Sfera, marca que promete solucionar todos nuestros problemas de estilo.