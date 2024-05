Hablemos del original vaquero ancho de Victoria Federica que es perfecto para nuestros looks de oficina en primavera

Si la Infanta Elena ha disfrutado de una tarde taurina en Las Ventas de Madrid, Victoria Federica ha pasado un viernes de quedada de chicas. Durante estos últimos días, la royal no ha parado de juntarse con las celebridades e influencers más reconocidas del país en varios eventos de las firmas de lujo. Ni más ni menos ha tenido una cita con Dior en la que ha deslumbrado con un total look en negro y detalles de encaje junto con su bolso de confianza, el modelo 'Lady Dior' en rosa pastel. Asimismo, tampoco ha dudado en pasarse por el evento de Loewe con un top drapeado de Mango que ha combinado con vaqueros blancos. Dicho esto, no tenemos ninguna duda de que en el armario de Victoria Federica no puede faltar un buen repertorio de vaqueros en todos sus diseños y colores. Durante toda la temporada de otoño-invierno nos ha dejado claro que son imprescindibles para conjuntar con todo tipo de prendas, como el tank top de Loewe que tiene toda chica pija de Madrid o con los tops virales de Zara que nunca fallan en los looks de verano. Esta vez, la sobrina de la Reina Letizia nos ha mostrado un modelo de vaquero original y nada común que ha combinado con un top ajustado en blanco. Estamos hablando de unos vaqueros relajados en denim claro con dos costuras en diagonal en ambos lados de la zona de la cremallera.

Sabemos que en poco tiempo tendremos que decir 'adiós' a los vaqueros para apropiarnos de los shorts muy cortos o hasta de las bermudas masculinas, así como de los pantalones de chándal 'Firebird Loose' de Adidas más virales del momento. No obstante, todavía quedan algunas semanas para no desvincularnos de estos vaqueros que Victoria Federica ha puesto de moda. Como buena prenda de fondo de armario, no solamente la podemos llevar en el street style, sino que también comolook para ir a la oficina en primavera con camisas oversizes, tal y como la que llevó Victoria Federica al podcast de Vicky Martín Berrocal. Y si te has obsesionado con este modelo, hemos encontrado otro muy similar en Mango por menos de 40€ y disponible en todas las tallas hasta ahora. Cualquier editora de moda te recomendaría que te hicieras con estos vaqueros, puesto que elevan el outfit y combinan con todo tipo de prendas tanto básicas como más extravagantes.

Victoria Federica con vaqueros. @paticabetas

Vaqueros con costuras, de Mango (39,99 euros)

Vaqueros anchos. Mango

Victoria Federica sigue confirmándonos que los vaqueros anchos son los imprescindibles en cualquier armario. Si en la temporada pasada le vimos inseparable de esta prenda, durante esta primavera y verano nos seguirá dando lecciones de moda sobre cómo sacarle partido.