Nuria Roca recupera de su armario una camisa de hace 20 años para su primera noche del curso en 'El Hormiguero'

No solo de Tamara Falcóviven las noches de los jueves en 'El Hormiguero' con la vuelta de la tertulia de actualidad, también de los lookazos de Nuria Roca. Y es que desde anoche teníamos puesto el chip de detective de la moda en busca de la camisa estampada que lucía la valenciana, pero raro en nosotras, no la hemos encontrado. Pero ahora lo entendemos todo, porqueNuria Roca nos acaba de chivar en su cuenta de Instagram, que se trata de una camisa de hace 20 años que ha recuperado este verano de su armario haciendo limpieza. "Os cuento, he aprovechado estas vacaciones para hacer limpieza, para ordenar armarios, para desprenderme de cosas (me cuesta mucho) y para tomar conciencia de la necesidad y el gusto de aprovechar lo que tenemos, de comprobar que todo vuelve y que en la moda sobre todo se trata de “defenderla” de “hacerla tuya”… y por ello quiero ir recuperando piezas que tengo en el armario, como esta camisa de hace casi 20 años o más… combinarlas con piezas nuevas, como el cinturón de Versace de esta temporada, y estos pantalones negros que tengo también desde hace un par de años y que he sacado infinitas veces…".

Y a nosotras no nos puede gustar más esta idea de Nuria Roca de reciclar y reutilizar prendas vintage de su armario, aunque eso signifique que no la podemos copiar. Pero sin duda, esta camisa, es de lo más especial por su estampado, sus colores y su corte, y a la valenciana le sienta perfecta. Eso sí, un punto en tendencia es el cinturón, marcando cintura, que este otoño 2023 lo vamos a volver a ver mucho como una microtendencia que vuelve pisando fuerte. Si no, tiempo al tiempo.

Septiembre, otoño y nuestras citas de jueves con los looks de Tamara Falcó y Nuria Roca. O lo que es lo mismo, ahora sí, volvemos a la rutina por completo.