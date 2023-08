Blanco y súper favorecedor: Nuria Roca escoge el total look más elegante y fresquito para la cena más especial de sus vacaciones

Nuria Roca está en racha y no para de conquistarnos con absolutamente todos los estilismos que se pone. La colaboradora de 'El Hormiguero' está disfrutando, al igual que el resto de nuestras celebrities preferidas, de las vacaciones y, si ayer nos enamoraba con el vestido camisero de Desigual que podemos combinar tanto con unas deportivas como con nuestras sandalias preferidas para crear un look casual, ahora lo ha hecho con un total look de color blanco para una de las cenas más especiales de sus vacaciones (y también la más rica, según nos ha contado en Instagram), en el hotel Gran Melia Sancti Petri, lugar en el que también está veraneandoMaría Fernández-Rubíes, que hace unos días nos enseñaba el vestido más cortito que llevaremos como si fuera una blusa cuando empiece el otoño.

Para un plan especial, Nuria Roca se decantó por dos prendas de la Colección Tulum de la firma y hechas en España. Escogió la camisa Izamal, confeccionada completamente a partir de poliéster reciclado con acabado semi arrugado, diseñada con mangas anchas y decorada con botones dorados y la completó con el pantalón Jala, fabricado en las mismas características y con el mismo acabado y diseñado como un modelo con pernera ancha, tiro alto y cinturilla ajustable con un cordón (decorado con herretes dorados) que lo convierte en una opción súper favorecedora, ya que potencia la cintura y disimula las caderas. Se trata de un conjunto que también podremos llevar por separado y adaptarlo a diferentes situaciones, en función de las prendas con las que lo combinemos.

Camisa Izamal, de Analua (74€)

Camisa Izamal Analua

Pantalón Jala, de Analua (74€)

Pantalón Jala Analua

Un estilismo que Nuria Roca completó con sus sandalias de tacón sensato de Gucci con las que ya nos enamoró ayer, para lograr un aire más sofisticado, y un mini capazo colgado al hombro, para aportar al estilismo un toque estival.