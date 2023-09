Tamara Falcó se viste de jefaza en su regreso a 'El Hormiguero' y dice que esta temporada el traje se lleva con chaleco

Estamos esperando este momento, y por fin ha llegado. Tamara Falcó ha vuelto a la tertulia de actualidad de 'El Hormiguero' con un lookazo ideal para volver a la oficina o para cualquier evento de este otoño 2023. Lo que está claro es que la marquesa de Griñón ha dictado sentencia y ha dicho que esta temporada el traje no lo vamos a llevar con blazer, si no con chaleco. Y no solo ella, anoche en Madrid también vimos a Nieves Álvarez lucirlo de la misma forma en el desfile de 'The Extreme Colection'. Tamara ha reaparecido como tertuliana habitual de 'El Hormiguero', y como no podía ser de otra manera ha vuelto a hablar de su boda, donde fueron invitados sus compañeros de mesa como Pablo Motos o Nuria Roca. Una forma amena de comentar ese día tan importante en su vida, que aún no le habíamos escuchado a Tamara Falcó y que siempre nos alegra con su habitual sinceridad. Pero como era de esperar, nosotras nos hemos enamorado de su lookazo de vuelta a la televisión.

Tamara Falcóha optado por lucir un traje de su nueva colección de TFP para Pedro del Hierro con chaleco con hombreras marcadas de jacquard y pantalón a juego, todo en un morado que resaltaba aún su envidiable bronceado que ha conseguido entre la luna de miel y sus vacaciones. Porque además, como ya pasó en febrero, parte de la colección de TFP by Tamara Falcó volverá a mostrarse en pasarela en MBFWM con la asistencia al desfile de la directora creativa de TFP, es decir, Tamara Falcó, como invitada de excepción. Como invitada de excepción, Tamara Falcó, quién ya ha presentado tres colecciones en exclusiva de Pedro del Hierro & TFP by Tamara Falcó, asistirá al desfile el próximo jueves 14 de septiembre, como directora creativa de su marca TFP para presentar en la pasarela de MBFWM. En esta cita se volverán a mostrar en primicia algunos de los modelos seleccionados de la próxima colección AW 23/24. Una colección 'made in Spain' con tejidos y materiales de calidad, siendo Tamara Falcó la directora creativa junto a Nacho Aguayo, director creativo de mujer de Pedro del Hierro.

Tamara Falcó con traje de su colección. @tamara_falco

Chaleco traje tejido jacquard, de TFP para Pedro del Hierro (229 euros)

Chaleco. TFP

Pantalón traje jacquard, de TFP para Pedro del Hierro (169 euros)

Pantalón. TFP

Lo que está claro es que volvemos a tener una cita cada jueves con los estilismos de Tamara Falcó y Nuria Roca que siempre son fuente de inspiración.