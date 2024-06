¿Odias los tacones? Estas son las 6 alpargatas planas que te solucionarán todos los looks para todas las ocasiones

Con que salga un primer rayo de sol es un motivo suficiente para desempolvar nuestras alpargatas. Se trata del calzado más socorrido durante los meses de entretiempo y verano por todas las mujeres de todas las edades. ¿Por qué triunfan tanto en los armarios? La razón es tan sencilla como rápida: porque son cómodas, ponibles y versátiles. Es más, no concebimos un look de primavera o verano sin un buen par de alpargatas estilosas y que sienten bien. Eso sí, cuando entras en el maravilloso mundo de las alpargatas, ya no sales de él. Una vez adaptadas a esta tendencia en calzado, encontramos varios modelos: con cuña o sin ella, con tiras o sin ellas. Lo cierto es que tenemos a nuestra disposición un sinfín de posibilidades para encontrar a nuestra mejor amiga hecha en alpargata. No cabe duda de que una de las más tradicionales y llevadas son las alpargatas de cuña, puesto que favorecen nuestras piernas y elevan el estilismo en cualquier ocasión. No obstante, si eres una negada de las alturas y prefieres quedarte sobre tierra, esta temporada de primavera-verano 2024 hemos fichado las alpargatas planas más bonitas y fashionables. Y en varios estampados, colores, formas y detalles.

Las alpargatas planas son unas de las mejores opciones para siempre estar preparadas para cualquier evento o acontecimiento. Porque, aunque las de cuña sean las más vistas, este modelo está acaparando las miradas de todas las editoras de moda. Son compatibles desde con las bermudas masculinas para ir a la oficina hasta con los vestidos al más estilo 'Los Bridgerton'. Es decir, las alpargatas planas cuentan con todos los puntos esenciales para convertirse en un must have de estas próximas semanas (y siempre). En las marcas low cost, como Zara, H&M o Stradivarius hemos encontrado los fichajes que facilitarán tus comedoras de cabeza a la hora de completar cualquier look. Tanto alpargatas metalizadas o estampadas como de efecto ante o al estilo merceditas. Y como sabemos que estamos en época de ahorros para llenar la cesta de la compra de las próximas rebajas de verano, ninguna de estas alpargatas superan los 36 euros. Incluso, las más vendidas de la marca sueca cuentan con descuentazos. Es decir, tienes la oportunidad de hacerte con una de las mayores gangas que encontrarás este verano.

Alpargatas de efecto ante, de Zara (36 euros)

Alpargatas de efecto ante. Zara

Alpargatas con hebilla, de Zara (30 euros)

Alpargatas con hebilla. Zara

Alpargatas con detalle flor, de H&M (rebajadas a 24 euros)

Alpargatas con detalle flor. H&M

Alpargatas de lona, de H&M (rebajadas a 16 euros)

Alpargatas de lona. H&M

Alpargatas de estampado marinero, de Stradivarius (26 euros)

Alpargatas de estampado marinero. Stradivarius

Alpargatas metalizadas, de Stradivarius (26 euros)

Alpargatas metalizadas. Stradivarius

Estas alpargatas de Zara, H&M y Stradivarius son unas de las opciones más que acertadas para incorporar la versión plana a tu armario. Si eres amante de las cuñas, te aseguramos que adorarás esta alternativa cómoda y favorecedora apta para no llegar tarde a ningún sitio.