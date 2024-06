Todas las chicas van a querer copiarle el vestido más boho de Teresa Urquijo y alpargatas de cuña para la Feria de San Isidro

Teresa Urquijo lo ha vuelto a hacer. Nos ha vuelto a conquistar con un look que no ha pasado desapercibido entre todas las amantes de la moda. La joven está pasando por uno de los mejores momentos de su vida, pues se muestra muy feliz acompañando a su marido el Alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida a los actos en los que su presencia es muy importante. Si nos centramos en su estilo, podemos definirlo como un estilo de lo más sencillo, elegante y muy sofisticado, siempre acorde a la ocasión que requiere. Por ejemplo, el vestido de novia de Teresa Urquijo fue todo un sueño para muchas chicas amantes de la moda, pues se trata de un vestido de su abuela que pudo adaptar a su cuerpo y a las tendencias del momento, siempre dejando ese toque vintage y elegante que la caracteriza. Pero, por ejemplo, para el día a día, como el regreso de su luna de miel, Teresa Urquijo apostó por unos jeans y camiseta de rayas roja y blanca, un look de lo más sencillo, cómodo y muy casual ideal para afrontar su nueva vida junto a su marido. Aprovechando las fiestas de San Isidro, Teresa Urquijo acudía junto a José Luis Martínez Almeida a la Feria de San Isidro, concretamente a la Plaza de Toros de las Ventas. Para una tarde relajada, la joven apostaba por un vestido de corte midi de estilo boho muy juvenil, cómodo y elegante.

Teresa Urquijo sabe vestir acorde a cada ocasión, por lo que no nos ha sorprendido que apostara por un vestido de este calibre para una tarde calurosa en la Feria de San Isidro. Con un vestido de cuello cerrado y manga corta, fluido hasta los pies, Teresa Urquijo es pura inspiración. En un estampado muy favorecedor de cara a la temporada de primavera y verano en tonos naranjas, verde menta y verde oscuro, este vestido es todo lo que le pedimos a este mes de junio. Ella lo ha combinado con un cinturón dorado, un accesorio perfecto para enmarcar la figura y estilizarla, creando un efecto óptico muy favorecedor, el efecto 'tipazo' que todas buscamos. Además, en los pies, las alpargatas de cuña que todas tenemos en nuestro armario, un básico de fondo de armario imprescindible cuando suben las temperaturas. Para rematar el look, unos maxi pendientes beige. Sin lugar a dudas, todas vamos a querer copiarle el look de Teresa Urquijo para la Feria de San Isidro.

Teresa Urquijo GTRES

Un vestido de estilo boho muy cómodo y sencillo, Teresa Urquijo es pura inspiración para muchas chicas jóvenes elegantes y con un toque clásico.