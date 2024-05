10 alpargatas con cuña muy alta (y cómoda) que no te quitarás esta primavera y verano 2024

Ya han llegado las altas temperaturas y, con junio a la vuelta de la esquina, es momento de (si aún no lo has hecho), hacer el temido cambio de armario. Sí, es momento de sacar a relucir todas las camisas de lino, las de tirantes, mini faldas y las bermudas, así como los tank tops, la prenda estrella de cada verano. Si nos paramos a pensar, hay determinadas prendas atemporales, clásicas y versátiles que podemos llevar indistintamente sea la temporada que sea y que, por tanto, forman parte de ese concepto de 'armario cápsula' que todas las expertas de moda recomienda que hagamos. Prendas como una camisa de rayas, unos shorts vaqueros, una camiseta blanca y un jersey de punto fino. En este sentido y, en cuanto a moda se refiere, hay que tener en cuenta el calzado. Si bien es cierto que en la temporada de invierno las botas cowboy han sido las estrellas de nuestros looks en los últimos años, este 2024 está marcado por las bailarinas. Desde las clásicas bailarinas negras hasta las bailarinas mesh, las más originales, diferentes y en tendencia, solo aptas para todas las amantes de la moda con un estilo ecléctico. Sin embargo, de cara a la primavera y verano, las sandalias son el calzado favorito de todas las chicas. Ya hemos visto que las sandalias de tiras de estilo romana son un imprescindibles, así como aquellas en estampado 'animal print' de leopardo, perfectas para el día a día como look de oficina. Pero, sin duda, hay un calzado que sí o sí debemos tener en nuestro armario y vestidor, las alpargatas de cuña.

Este calzado podemos encontrarlos en todo tipo de tiendas, desde en tiendas low cost de Zara, Mango o Massimo Dutti hasta alpargatas de marca española, y es que se posicionan como un calzado muy cómodo, atemporal y muy clásico, apto para todo tipo de ocasiones. Por ejemplo, una misma alpargata de cuña podemos llevarla para ir a la oficina esta primavera y verano con unos pantalones de pinza azul marino, una camisa blanca de estilo romántico y un chaleco, además de un maxi bolso todoterreno. Aparte, esta misma alpargata beige podemos lucirla para una ocasión más especial como una comunión, una cena muy formal o un evento con un vestido de invitada perfecta, una falda midi y camisa o un vestido corto. Sin duda, este calzado es perfecto para todo tipo de eventos y ocasiones, pues se ajusta a la perfección. Cómodas, sencillas y, lo mejor, estilizan y hace efecto de piernas más largas, las alpargatas son un sí absoluto para esta primavera y verano 2024.

Salma Azul, de Macarena (89,90 euros)

Cuña crochet atada, de Zara (49,95 euros)

Alpargata en piel, Corina, de Toni Pons (95,00 euros)

Alpargatas de cuña alta, de Gaimo (79,00 euros)

Cuña de rafia con tiras anchas de crochet, de Sfera (21,99 euros)

Cuña esparto básicas tiras, de Sfera (15,99 euros)

Cuñas altas, de Castañer (235 euros)

Cuñas crochet yute, de Stradivarius (39,99 euros)

Cuñas atadas yute, de Stradivarius (35,99 euros)

Sandalia cuña yute, de Stradivarius (35,99 euros)

Estos son un total de 10 alpargatas elegantes, discretas y muy cómodas con las que crear un sinfín de looks aptos para el entretiempo y el verano.