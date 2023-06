Olvídate de todas tus alpargatas de cuña favoritas por estas bailarinas de crochet que Amelia Bono lleva con vestido midi

Amelia Bono está viviendo un verano adelantado, y por eso este fin de semana se ha vuelto a escapar de viaje con su marido para disfrutar de un maravilloso hotel el Girona. Pero claro está, nosotras además de fijarnos en el hotel, nos hemos fijado en los looks que nos ha dejado Amelia Bono. Desde la falda estampada más bonita de Zara, a estas bailarinas de crochet atadas a la pierna que han hecho que nos olvidemos de todas nuestras alpargatas de cuña favoritas. Y no tenemos ninguna duda de que se van a convertir en el calzado favorito para este verano de la hija de José Bono. Porque en verano si hay algo que buscamos en nuestros looks es un calzado cómodo, fresquito y que combine con todo, por eso estas bailarinas de crochet cumplen todo los requisitos. Amelia Bono lo tiene claro y por eso las ha metido en su maleta de vacaciones junto a este vestido blanco de Zara. Porque aunque aún sigamos pensando en el vestido verde de Carmen Lomana o en los looks de Ayuso, Amelia también está en el top 3 de estilismos maravillosos este fin de semana.

El croché es ese tejido que se asocia irremediablemente al verano. Ahora no solo podemos disfrutar de él en tops y vestidos sino que también está presente en estas chulísimas bailarinas como las que ya ha estrenado Amelia Bono. Un tejido que nos recuerda a nuestras abuelas, y que de nuevo vamos a lucir sin para estos mees de más calor. A este se suman las bailarinas un calzado que esta primavera está teniendo mucha fuerza, arrastradas por la corriente que ha ensalzado durante la temporada todas las prendas y accesorios relacionadas con el mundo del ballet.

Bailarinas de crochet, de Ola sin H (65,95 euros)

Bailarinas crochet. Ola sin H

Unas bailarinas de crochet que Amelia Bono ha combinado con un vestido blanco de Zara que es perfecto para todos nuestros días de vacaciones en la playa.