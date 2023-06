Nos acabamos de enamorar del vestido maxi verde de Carmen Lomana que es perfecto para ocasiones especiales

Carmen Lomana nos ha vuelto a enamorar con un vestido de lo más sencillo, clásico y elegante para una ocasión muy especial. Ella, que tiene un estilo muy personal, sofisticado y único, sabe cómo lucir perfecta para todo tipo de ocasiones. La hemos visto lucir los vestidos midi más bonitos estos últimos meses, como por ejemplo este vestido de punto marinero que llevó Carmen Lomana terminado en un volante con botones en dorado que combinó con unas sandalias de tacón doradas, un look que no ha pasado desapercibido y que sigue el 'estilo MermaidCore' que tan de moda está actualmente. Para el día de ayer, Carmen Lomana acudía a unos Premios en los que pudimos verla con un vestido verde de diseño de pisos muy en tendencia que le hacía una figura muy bonita, creando un look de lo más icónico y elegante digno de una ocasión muy especial.

Ella es toda una inspiración para las mujeres de 50+ que buscan en ella vestir de una manera elegante, muy sofisticada pero sin perder ese toque en tendencia, como por ejemplo este look de crochet que lució Carmen Lomana compuesto por shorts y top en beige con motivos de colores, una opción perfecta para las tardes tranquilas en casa. La socialité sabe vestir acorde a cada ocasión, adaptándose al 'dress code' del evento. Por ello, para la noche de ayer, Carmen Lomana lució un espectacular vestido maxi de escote en v, ajustado a la cintura, con mangas abullonadas y falda de pisos de la firma 'Zimmermann'. En cuanto al calzado, optó por unas sandalias de tacón medio en dorado y, a conjunto, un bolso mini del mismo tono dorado de brillos y lentejuelas. Como accesorios y para aportar aún más luz al rostro, la socialité llevó unos pendientes maxi dorados redondos. Se trata de un look de lo más sencillo y elegante que Carmen Lomana ha lucido con mucho estilo.

Vestido maxi en verde, de Zimmermann (735€)

Vestido verde maxi Zimmermann

Se trata de un vestido muy favorecedor que Carmen Lomana para ocasiones especiales como bodas o eventos que requieran un 'dress code' muy elegante.