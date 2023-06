Hemos encontrado la chaqueta bordada que Amelia Bono lleva con jeans y es de la firma española que aman las famosas

Amelia Bono es la jefaza de los zapatos y los vestidos, no hay dudas. Cuando no son sus zapatillas favoritas, son unas botas cowboy, y ahora estas sandalias planas de piel de Massimo Dutti que estilizan tanto como unos tacones. Y es que la hija de José Bono acaba de estrenar este maravilloso vestido blanco de Zara con sus sandalias planas de Massimo Dutti con detalles metalizados, que son elegantes y perfectas tengas 30 o 40 años. Porque además de ser cómodas, estilizan. Porque cuando llega el buen tiempo siempre buscamos esa sandalias cómoda, fresquita y todoterreno que combine con todos nuestros looks, y en el cielo de la moda está esta chaqueta bordada que Amelia Bono ha estrenado con jeans de 'efecto tipazo' en su escapada familiar de fin de semana Cantabria. Una chaqueta por la que no le dejan de preguntar sus seguidoras, y la buena noticia es que nosotras acabamos de descubrir de dónde es y es de la firma española que aman las famosas y las mujeres que mejor visten, de The IQ Collection.

Que las mujeres de 40 y 50 años se han convertido en pura inspiración para todas, ya es un hecho más que confirmado. Desde Carmen Lomana a Carmen Gimeno, Naty Abascal o Pilar de Arce, todas ellas nos inspiran a diario con sus looks, tengamos la edad que tengamos. Y también Amelia Bono para dejarnos un outfit de esos que tanto nos gusta con prendas como esta chaqueta bordada de The IQ Collection. Y como buena amante de las tendencias sabe como convertirse en la mejor vestida en cada evento que va y no puede ser de otra forma que recurriendo a la firma española que tiene enamorada a todas las celebrities patrias y a las chicas que mejor visten de España. Si hace una semanas fue la madre de comunión perfecta con un conjunto de la misma firma, ahora ha revolucionado Instagram con esta chaqueta bordada.

Chaqueta Fiore blanco, de The IQ Collection (125 euros)

Chaqueta bordada. The IQ Collection.

Una chaqueta blanca con cuello redondo y manga larga con bordados florales multicolor que Amelia Bono ha combinado con un top blanco debajo y unos jeans de tiro alto y un poco campana de esos que estilizan a las mujeres bajitas como nosotras.