Amelia Bono sabe cómo llevar las faldas maxi que mejor sientan a las mujeres 40+

Amelia Bono nos ha vuelto a sorprender con un look de lo más espectacular compuesto por una falda maxi a todo color y un top básico negro. Ella, que tiene un estilo de lo más sencillo, clásico, cómodo y muy en tendencia, luce aquellas prendas que son tendencia y además van acorde a su edad, siendo toda una inspiración a todas las mujeres de 40+. Durante los meses de verano, la celebrity prefiere llevar prendas casuales y cómodas, como por ejemplo esta chaqueta bordada de Amelia Bono que lució junto a unos vaqueros y sneakers, creando un look de lo más en tendencia. Las chaquetas bordadas se han convertido en un must en nuestro armario y es que este verano promete hacerse viral, como por ejemplo este otro look de Amelia Bono de top de red, una prenda que sigue la estética 'MermaidCore' y que son muchas las chicas que se han hecho con ellas para los festivales de verano.

Para esta ocasión, Amelia Bono nos da una lección de clase y estilo al lucir un look de lo más sencillo y muy original compuesto por una falda maxi midi llena de color junto con 'tank top' en tono negro, dejando todo el protagonismo del look a la falda, a la cual le ha añadido un cinturón en negro, estilizando así la figura. En cuanto a los accesorios, Amelia Bono ha optado por un sombrero de ala ancha en rafia, unas sandalias planas negras y un bolso maxi también del mismo tono. Se trata de un look de lo más cómodo y versátil para aquellas ocasiones en las que no sepamos qué ponernos, ya que la falda será el centro de todas las miradas. Al igual que ella lo ha llevado con sandalias planas, una opción perfecta para ocasiones más especiales es lucirlo con unas sandalias de tacón, ya que así aportará altura y estilizará aún más la figura, creando un efecto de piernas más largas. Sea como sea, Amelia Bono se ha convertido en toda una inspiración de aquellas mujeres de 40+ que buscan en ella un estilo clásico y cómodo a la hora de vestir.

Falda volumen estampada, de Zara (39,95€)

Falda volumen estampada Zara

Un look de lo más favorecedor para las noches de verano, Amelia Bono lució perfecta este look que no pasó desapercibido.