Isabel Díaz Ayuso nos sorprende con su look más juvenil con 'tank top' y falda holgadita para una tarde de toros en las Ventas

Isabel Díaz Ayuso nos sorprendía ayer con un look de lo más en tendencia y muy elegante acorde a la ocasión, una tarde de toros en la Plaza de las Ventas de Madrid, donde pudimos verla junto con Almeida y el rey Felipe VI, entre otras personalidades. Si bien ayer acudía a Cibeles, donde se celebró el Pleno para elegir a Almeida como alcalde de la capital española con un look compuesto por pantalón y blazer ajustada en rosa pastel, Isabel Díaz Ayuso optó por seguir llevando el rosa en su look para la tarde, con un toque más casual, relajado y cómodo, acorde a las altas temperaturas que estamos viviendo en la capital, un look compuesto por una falda midi fluida y el top más en tendencia del verano, un 'tank top'en negro básico. La presidenta de la Comunidad de Madrid es consciente de la importancia de llevar un look acorde al poder y la función que cumple en su trabajo, pues las prendas lanzan un mensaje y una apariencia y ella, a través de sus looks, en los que predominan las blazers, los jeans y las faldas midi, transmite una imagen segura, relajada y elegante. Ya la vimos en el 28M con un look de lo más casual y muy sencillo compuesto por blazer y top rojo y unos jeans lavados, un acierto seguro del que Isabel Díaz Ayuso salió victoriosa.

Para la tarde de ayer de toros en las Ventas, Isabel Díaz Ayuso optaba por un look muy en tendencia actualmente, y es que los 'tank tops' se han convertido en un imprescindible en nuestro armario este verano, y, sobre todo, en negro, ya que es un básico que combina con absolutamente cualquier prenda, como fue el caso de Amelia Bono, quien llevó un 'tank top' negro junto a una falda maxi a todo color. Un look muy parecido al de Isabel Díaz Ayuso, quien lucía muy elegante su 'tank top' con una falda rosa pastel fluida con detalle de nudo en la cintura, lo que hace que resalte la cintura y estilice la figura. Para el calzado, la presidenta de la Comunidad de Madrid escogió unas sandalias de tacón en plata, una opción discreta que va a la perfección con el look, haciéndolo más elegante. Sin duda, se trata de un look de lo más favorecedor que podemos llevar tanto para ocasiones más especiales como el día a día, según los accesorios que usemos.

Isabel Díaz Ayuso en las Ventas GTRES

Camiseta básica 'tank top', de Zara (4,99 €)

Camiseta básica Zara

Los 'tank tops' prometen convertirse en prenda por excelencia del verano, así que hazte con uno del color que prefieras para lucir perfecta en todo tipo de ocasiones, como este look de Isabel Díaz Ayuso para una tarde de toros en Madrid, un acierto absoluto.