Paula Echevarría y Eva Longoria: duelo de estilo en Marbella con dos vestidos negros 'cut out' de lo más sexies

Paula Echevarría y Eva Longoria acaban de demostrar que un vestido con 'cut out' es el look para todas las noches de verano a cualquier edad. Y lo han hecho desde la Gala Globa Gift en Marbella. Si ayer era Eva Longoria la que lucía tipazo y derrochaba estilo con un diseño blanco también con aperturas, hoy son Paula y Eva las que han protagonizado un duelo de estilo con estos vestidos negros con aperturas de lo más sexies, demostrando que un verano más son la tendencia más arriesgada pero también, la más elegante. La 11ª Global Gift Gala celebrada anoche en el icónico Hotel Don Pepe tuvo un éxito sin precedentes. La gala estuvo patrocinada por el Global Sponsor, Zazou Belounis, CEO y dueño de Nota Blu New Brasserie y Mamzel at Finca Besaya, y reunió a una multitud de celebridades y personalidades influyentes que se unieron para apoyar el proyecto de la Fundación Global Gift, Casa Ángeles, un centro de día para niños con necesidades especiales ubicado en la ciudad de Marbella. Pero no solo Eva Longoria o Paula Echevarría, también hemos visto a Miguel Bosé o Luján Argüelles. Aunque nosotras nos quedamos con los estilismos de ellas.

Nosotras nos hemos fijado en el vestido cut out negro de lo más sexy de Eva Longoria que además de resaltar el bronceado deja claro que las mujeres 40+ más bajitas necesitan un vestido cut out en su maleta de vacaciones este verano. Pero no solo ella, también Paula Echevarría con un vestido negro con 'cut out' en el escote, unido un detalle joya que le daba el toque más glamuroso al estilismo. Un look que la actriz asturiana ha completado con sandalias Lodi y joyas del Páramo Vintage Joyas.

GALA GLOBAL GIFT Juan Carlos Domínguez EFE

THE GLOBAL GIFT GALA Juan Carlos Domínguez EFE

A primera vista, los vestidos cut out pueden parecer algo desafiantes para ser elegantes y además a todas las edades, pero Eva Longoria y Paula Echevarría, nos has demostrado que es todo lo contrario y que no hay edad para lucir una prenda de este estilo. Y lo ha hecho para lucir tipazo como ya hizo la misma Reina Letizia, Carmen Lomana o Tamara Falcó. Una de las grandes tendencias de verano 2023 que muestran la figura femenina con sensualidad y total elegancia como ya llevamos el verano pasado.