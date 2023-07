Shakira se empodera con el vestido de triunfadora rojo de lo más sexy con 'cut out'

Si en diccionario saliera la definición delook de triunfadora, iría acompañado de esta fotografía de Shakira. Y es que Shakira se ha empoderado pese a todos los problemas con Hacienda en España con un mini vestido en tono rojo brillante ajustado a su figura, emocionada y acompañada de sus hijos para subirse al escenario de los Premios Juventud 2023 en Puerto Rico donde se llevó ocho galardones, entre ellos el de mejor canción pop urbana y uno honorífico que compartió con Camilla Cabello. ¡Casi nada! "Cuando tenía dudas, me hicisteis creer en mí misma otra vez. Cuando me siento frágil, me dais fuerza. Me habéis protegido, habéis sido leales. Celebráis mi alegría y estáis conmigo en mis luchas. Es por vosotros por lo que quiero ser mejor artista, mejor persona", les ha dicho a sus hijos que la han acompañado en esta gran noche. Pero obviamente, nosotras solo podíamos mirar este maravilloso vestido rojo de la venganza, porque sí, Shakira no lleva un vestido negro, sino rojo para vengarse de Gerard Piqué para recibir ocho premios y junto a sus hijos.

Para esta noche de premios,Shakira ha elegido este vestido rojo de lo más sexy, muy corto, muy estrecho, con cut out y con una lazada al cuello. Un vestido que une todas las tendencias y ese estilo tan rompedor y sensual con el que hemos visto siempre a la cantante colombiana. La tendencia del 'cut out' consiste en hacer determinados cortes estratégicos a las prendas para estilizar la figura o añadir un toque diferente, e incluso sexy. La establecieron las grandes firmas y, ahora, no hay mujer que se resista a ella.

Shakira con vestido cut out. Gtres

Un vestido rojo combinado con naranja que Shakira ha lucido con unas sandalias naranjas de tejido satinado con mucha plataforma y su característica melena rubia ondulada.