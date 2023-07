De María Pombo a Carmen Lomana, los mejores looks (y más rosas) de la premier de Barbie en Madrid

Nadie se ha querido perder la premier de la película de 'Barbie' en Madrid y no nos extraña. Tras la gira mundial de Margot Robbie y Ryan Gosling, ese despliegues de looks por alfombras rojas de todo el mundo, y una de las promociones y campañas de márketing más brutales que hemos visto en los últimos tiempos. Aunque a Madrid ellos no han venido, si hemos tenido un despliegue brutal de famosas e influencers que nos han querido dejar sus mejores estilismos rosas para esta cita donde el dress code era muy claro, "rosa y Barbie". Y al pie de la letra se lo han tomado todos, hasta la prensa, bueno menos Laura Matamoros que ha optado por ir de negro. Una cita que tenía lugar en el Teatro Caixabank y en la que como esperábamos, el gran protagonista ha sido el rosa, ese color característico de la icónica muñeca que ahora vemos en la gran pantalla. Una alfombra roja que nos ha dejado lookazos, de María Pombo a Carmen Lomana, Grace Villarreal o Estela Grande.

Anita Matamoros, María Pombo, Raquel Reitx o Marta Pombo, entre muchas otras se han enfundado en sus estilismos más Barbiecore para ver con muchas ganas la película más esperada. Y como era de esperar también, no han faltado looks ni con la colección de Zara x Barbie ni con la de Primark. Aunque hay algunas creadoras de contenido que han ido un paso más allá, como Marta Díaz de Mera que se ha hecho su propio look inspirado en una Barbie colección de 1989 como hace siempre en su cuenta de TikTok. ¿Nuestros estilismos Barbie favoritos? ¡Aquí van!

Carmen Lomana con un Dior Vintage

María Pombo y Pablo Castellano

Grace Villarreal de H&M Studio

María Fernández-Rubíes de Redondo Brand

Marta Pombo de Ganni

María García de Jaime de Lapointe

Estela Grande de House of CB

Raquel Reitx

Anita Matamoros de The Attico

Desiré Cordero

Marta Díaz de Mera con diseño 'Barbie' coleccionista de 1989 hecho por ella

Marta López de Zara x Barbie

Roxana Zurdo de Barbie patinadora de Primark

¿Qué look de la premier de 'Barbie' en Madrid es vuestro favorita? Nuestra selección ha sido esta.