Eva Longoria deslumbra de blanco en Marbella con un vestido cut out perfecto para mujeres bajitas

Eva Longoria está enamorada de Marbella, tanto es así que se ha comprado una casa, y no nos extraña. Cada verano la vemos disfrutar de las noche marbellí, y este año tampoco ha querido faltar a la cena pre-gala de la Global Gift Gala. Una cena que se ha celebrado un año más en Mamzel (Casanis Group) a cargo del chef ejecutivo y socio del grupo, Fabián Cangas. Pero además de a Eva Longoria también hemos visto al actor y modelo Iván Sanchez, el ex jugador de baloncesto y actual entrenador de la NBA Jarron Collins, la modelo internacional imagen de la firma Guess Lidia Santos, la filantrópica y cofundadora de Global Gift Foundation María Bravo y otros destacados nombres se encontraron entre los invitados de honor. Pero nosotras nos hemos fijado en el vestido cut out blanco de lo más sexy de Eva Longoria que además de resaltar el bronceado deja claro que lasmujeres 40+ más bajitas necesitan un vestido cut out en su maleta de vacaciones este verano.

A primera vista, los vestidos cut out pueden parecer algo desafiantes para ser elegantes y además a todas las edades, pero Eva Longoria nos ha demostrado que es todo lo contrario y que no hay edad para lucir una prenda de este estilo. Y lo ha hecho para lucir tipazo como ya hizo la mismaReina Letizia, Carmen Lomana o Tamara Falcó. Una de las grandes tendencias de verano 2023 que muestran la figura femenina con sensualidad y total elegancia como ya llevamos el verano pasado. Lo vimos en el minivestido cut out que llevó la supermodelo Kristen McMenamy en Valentino o en los diseños de Carolina Herrera, las siluetas en A de Michael Kors o el minivestido de Dior y ahora son nuestras celebrities patrias la que lo lucen.

Eva Longoria con vestido cut out. Gtres

Sinclair Rib Knit Dress, de Retrofete (310 euros)

Vestido cut out. Retrofete

Un vestido cut out de canalé que además de estilizar a mujeres bajitas como Eva Longoria, resalta el bronceado.