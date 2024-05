Paula Echevarría ya ha estrenado las sandalias planas más comodas para llevar en verano con vestidos casuals

Paula Echevarría es muy de tacones, pero también de zapatillas o sandalias planas, y ahora se ha adelantado al verano con las sandalias planas más cómodas de su colección con Primark que le vamos a querer copiar este mismo viernes. En esta nueva cápsula de verano destacan los tonos tierra, que se convierten en la opción preferida para conquistar todos los looks de esta temporada. Las piezas sencillas y de carácter atemporal, que protagonizan esta colección, son clave para crear el armario perfecto para el día a día y, además aportan un toque de elegancia y sofisticación. Una colección muy completa en la que puedes encontrar looks que desafían todos los códigos. Se caracteriza por su energía desenfadada, con vestidos fluidos, total looks monocromático, el twin-set renovado, o el traje de tres piezas con bermuda, una de las grandes apuestas de esta temporada.

Y Paula Echevarría ha combinado estas sandalias planas en verde con tachuelas con un vestido negro de Stradivarius, de estilo camiseta, de esos que cuando suben las temperaturas, lucimos en todos los colores. La temporada de sandalias ya ha comenzado. Más allá de rescatar del altillo las favoritas de años anteriores, nunca es mal momento para fichar algún nuevo par, ni para dejarse cautivar por alguna silueta especial. Sin embargo, por muchas y muy especiales que puedan ser las sandalias que llamen la atención, al final las que más utilizaremos, aquellas que incluiremos en cada maleta vacacional, pero nosotras ya en primavera vamos a copiarle a la actriz asturiana estas sandalias de su colección con Primark que podemos llevar con vestidos o vaqueros. Encontrar unas sandalias que cumplan con los requisitos de comodidad no siempre resulta fácil. Hay que buscar hormas que no hagan rozadura, cuya suela nos permita andar durante horas y, claro está, que también aprueben en materia estética. Y estas lo son.

Paula Echevarría con sandalias planas. @pau_eche

Un look de lo más casual de Paula Echevarría con vestido de estilo camiseta y 'efecto tipazo' de Primark, gorra y sus sandalias planas favoritas de la temporada de su colección con Primark.