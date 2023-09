Penélope Cruz deslumbra en París como toda una diva del glamur de Hollywood con un espectacular vestido negro de encaje

París esta semana es el epicentro de la moda mundial, y también de las celebrities. De Rosalía a Victoria Federica en el desfile más feministas de Dior, a Penélope Cruz en una fiesta de fiesta de belleza con el Louvre al fondo. Porque París, es mucho París. Pero en este caso no para un desfile, sino para la noche de la belleza de la marca Lancôme en la Semana de la Moda de París ha llegado. Una velada en la que arte, glamour y sofisticación se han combinado con maestría para festejar una 'beauty party' en un entorno tan idílico como el Museo del Louvre, y ahí no podía faltarPenélope Cruz como embajadora de la marca de perfumes. Pero no solo ella. también Chiara Ferragni, Kika Cerqueira o Georgina Amorós. Aunque nosotras nos quedamos con el lookazo de nuestra actriz más internacional como toda una diva de Hollywood con un vestido negro de encaje que es pura fantasía.

Si el otro día Penélope Cruz presentaba de la mano de Geox su propia colección de lo más casual y pensada para todas las mujeres, esta noche ha brillado con su glamur habitual. Y es que la actriz madrileña ha optado por lucir un espectacular vestido negro de cuello bardot, transparencias, encaje y larga cola. Una fantasía de diseño para una noche de ensueño de esas en París que nunca se olvidan. Y con eso ya podemos confirmar que todas las famosas están en la ciudad del amor.

Penélope Cruz en París. Gtres

Aunque no nos hemos fijado solo en el vestido que resaltaba sus clavículas, en su espectacular 'make up' o moño bajo, también en sus sandalias negras con plataforma que estilizan al máximo y a las vez son más cómodas que unas sandalias de tacón normal.