Lucia Rivera se sincera sobre Kika Cerqueira: "Una hermana me hacía falta"

Lucía Rivera y Kika Cerqueira se han convertido en unas de las protagonistas del día por haber sido la imagen de una marca de gafas. Ambas han posado por primera vez juntas y han derrochado complicidad durante todo el evento. La hija de Cayetano Rivera ha hecho muy buenas migas con la hija de María Cerqueira, pareja actual de su padre, y no ha dudado en deshacerse en halagos hacia la portuguesa, a la que considera su "hermana".

"Todo genial, me hace mucha ilusión, es una mujer muy trabajadora y muy educada", ha expresado Lucía Rivera sobre Kika, desvelando que "teníamos contacto por redes porque además las dos trabajamos en lo mismo, ella leyó mi libro y me apoyó mucho con eso". "Cuando de repente te encuentras con personas que llegan en un momento determinado y son como si fueran tus hermanos", ha confesado sobre la hija de María Cerqueira.

Lucía Rivera y Kika Cerqueira en una evento de gafas de sol GTRES

La hija de Blanca Romero no puede estar más "encantada" con esta nueva situación porque "una hermana me hacía falta, yo feliz de poder tener una hermana a quien contarle mis cosas". De hecho, espera que sus padres no se separen y que la presentadora portuguesa sea la pareja definitiva de Cayetano Rivera: "Esperemos que no, vamos a intentar que todo sea bonito".

Lucía Rivera siente admiración absoluta por María Cerqueira, la mujer que le ha robado el corazón a su padre, y no puede decir nada malo de ella. "Es una mujer increíble, no tengo una mala palabra que decir de ella, desde que la vi dije "guau". Al final da miedo cuando una persona nueva entra en tu vida, fue conocerla y decir "guau, que tranquilidad"".

Cayetano Rivera ha recuperado la sonrisa al lado de María Cerqueira y está viviendo una temporada muy dulce después de su separación con Eva González. Lucía Rivera ha desvelado que el torero "está feliz, está contento, está guapo... siempre fue una persona alegre, muy introvertida". Sobre la presentadora de "La Voz", la joven solo ha podido expresar su deseo de que estén todos felices.