Pues claro que Carmen Lomana es la más elegante de Marbella con este vestido amarillo vaporoso con cadenas doradas

"Ya empieza el verano para mi…Os deseo a todos descanso y paz en vuestras vacaciones. Que el invierno es muy largo", así empieza Carmen Lomana sus vacaciones en Marbella, y no lo puede hace con un vestido más maravilloso, en amarillo, convirtiéndose un año más en la reina de la elegancia de Marbella. Y no nos extraña, porque mientras nosotras seguimos enamoradas del vestido que estrenó anoche la Reina Letizia de Carolina Herrera o del corte de pelo de Vicky Martín Berrocal, ha llegado Carmen Lomana con este precioso vestido amarillo vaporoso que es un sueño de una noche de verano y que además resalta el bronceado que ya luce la socialité en su inicio de vacaciones. ¡Carmen, llévanos contigo! Porque ya sabemos que Lomana, es mucha Lomana, y no en vacaciones descansa de su elegancia y glamur, por eso estamos deseando ver todos los looks con los que nos sorprende estas vacaciones de verano 2023.

Porque el amarillo es un color que está pegando fuerte este verano, si ayer era Victoria Federica la que apostaba por este tono para su manicura, hoy es Carmen Lomana la que elige este color para triunfar en la noche marbellí. En psicología, el amarillo es el color que se relaciona con la riqueza, la felicidad, la abundancia, el poder, la acción y la fuerza, y también uno de los tonos que pisó con fuerza las pasarelas la temporada pasada y que ahora las mujeres que mejor visten lucen por las calles de España.

Por eso Carmen Lomana, gran seguidora de la moda y las tendencias, ha elegido este vestido amarillo largo vaporoso, con cadenas doradas como tirantes, y con mucho vuelo en el bajo para empezar sus vacaciones. Un diseño que ha combinado con sandalias marrones y un bolso de mano con lentejuelas.