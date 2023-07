Carmen Lomana tiene el conjunto lencero más favorecedor del verano que amarán las mujeres 50+

Carmen Lomana es una de nuestras fuentes de inspiración preferidas a la hora de escoger los estilismos más sofisticados con los que triunfar en los planes más especiales. Si, en la premier de Barbieque se celebró en Madrid, nos enamoró con un vestido rosa digno de cualquier princesa, no iba a comenzar el fin de semana con un estilismo que no estuviera a su altura. La columnista, que adora tanto irse de compras como sus sandalias de tacón sensato doradas, (muy similares a estas con las que Amelia Bono creó su look más salvaje del verano), es la única que se puede vestir de novia de cuento con un vestido español para disfrutar de Marbella y la única que no pierde el glamour ni el estilo en ningún momento del día, independientemente de cual sea el plan, el contexto o la situación a la que se enfrente.

En esta ocasión, Carmen Lomana nos ha conquistado con un conjunto lencero súper fresquito y sofisticado de Zadig & Voltaire que, aunque no está disponible en su web, podemos encontrar en Vestiaire Collective.Se trata de la camiseta tirantes seda, con tirantes finos y escote en V decorado con encaje que ha completado con la falda midi de seda a conjunto, una prenda, de estampado florar al igual que la camiseta, decorada con bajo de encaje y muy favorecedora gracias a su cinturilla ajustable, que potencia la figura y define la silueta. Un estilismo que encaja a la perfección con su estilo y que Carmen Lomana ha decidido completar con complementos dorados que potencian el bronceado que la influencer consiguió durante sus vacaciones en Mallorca, donde nos regaló el primer posado del verano con su bikini de cuadros.

Carmen Lomana @carmen_lomana

Y es que, un día más, Carmen Lomana ha hecho que comencemos el fin de semana con la necesidad de hacernos con otro de sus ideales estilismos, sofisticados y favorecedores a cualquier edad.