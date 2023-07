Mientras todas esperamos su posado del verano en Mallorca, Ana Obregón nos conquista con este vestido azul plisado de Mango

Mientras todas esperamos el posado del verano de Ana Obregón desde Mallorca y en bikini, la actriz nos ha dejado esta fotografía con unvestido de Mango plisado y azul que nos ha conquistado. Porque vestidos de verano hay muchos cada temporada, pero el que nunca falla en nuestra maleta de vacaciones es ese vestido azul de Mango midi, azul y de 'efecto cintura de avispa'. Un diseño de esos que es perfecto tengas 30 o más de 50 años, porque es elegante y además por su color, resalta el bronceado. Un vestido que Ana Obregón se ha puesto para una sesión de fotos, pero que tu puedes lucir en cualquier evento veraniego que tengas o para una cena romántica o con tus amigas.

Hay tantas opciones diferentes de vestidos de verano que es inevitable no dejarse alguna por el camino en la construcción del perfecto armario estival. Desde los blancos más eternos hasta los de alegres estampados florales, pasando por los más tendencia de la temporada, los cut out que han llevado Eva Longoria o Paula Echevarría, a este plisado en azul de Ana Obregón. El vestido plisado acostumbra a conformar looks de invitada o de noche, a pesar de que también sirve para los looks más casuales en sus versiones sin mangas o mini. Desde Dior a Alberta Ferretti. y e versión 'low cost' este diseño azul de Mango.

Ana Obregón con vestido azul. @ana_obregon_oficial

Vestido plisado cordón, de Mango (39,99 euros)

Vestido plisado. Mango

Un vestido plisado en azul que Ana Obregón ha combinado con sandalias planas de tiras.