¿Por qué las fans de Taylor Swift se intercambian pulseras en sus conciertos?

¿Os acordáis de las pulseras que nos hacíamos de pequeñas con nuestras amigas? Pues sí, aunque ya nos queda un poco lejos esa época, ahora son parte de la estética 'swiftie', lo que ahora ellas llaman pulseras de las amistad, y que durante el confinamiento muchas recuperamos para pasar las horas muertas en casa. Solo para el concierto más esperado del Santiago Bernabéu, el de Taylor Swift. Es oficial: Taylor Swift está en Madrid. Su presencia se siente y, aunque es muy complicado que te topes con ella paseando por Gran Vía, sí hay una forma de llamar su atención entre las 60.000 fans que llenarán el Santiago Bernabéu los días 29 y 30, las dos fechas en las que dará sus conciertos en la capital: con un buen ‘lookazo’ a la altura. Porque si eres de las que en julio de 2023 consiguió las entradas para el concierto, ahora solo falta que elijas look, complementos y que llevar en el bolso. Porque sí, amiga, el outfit perfecto no lo es sin unos buenos complementos, y un buen bolso. Así que si en día anteriores te dábamos ideas de estilismos para el concierto del Santiago Bernabéu, ahora te explicamos en por qué de las pulseras de la amistad en los conciertos de Taylor Swift como ya lucen los fans que están esperando a los aledaños del templo madridista.

Pero no cualquier pulsera, son brazaletes confeccionados a mano con cuentas de bisutería que el swiftie ha estado ensartando en los hilos correspondientes durante horas y horas los días previos al concierto. Es algo que ya se ha convertido en ritual, los fans quedan y preparan docenas de pulseras especiales. Estos friendship bracelets, creados a partir de bolitas de plástico, suelen formar una palabra, generalmente con el nombre de Taylor Swift o el título de alguna de sus canciones. Muchos fans han creado estas pulseras, y las venden o las intercambian con otros seguidores antes de los conciertos. Lo que nosotras hacíamos en nuestras vacaciones de pequeña, ya fuera en la playa o en el pueblo de nuestros abuelos, ahora ellos lo hacen e sus conciertos.

Por lo que ha contado Taylor Swift, ella ya las coleccionaba y las regalaba en sus conciertos hace 15 años, pero llegaron ha convertirse en todo un símbolo a raíz de las giras de Midnights y de The Eras Tour. Tanto es así que incluso el término ‘friendship bracelets’ aparece en la canción You’re on your own, kid. Así que si vas al concierto del Bernabéu, ya sabes, necesitas tu pulsera de la amistad.