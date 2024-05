La evolución del estilo de Taylor Swift para convertirse en todo un icono de moda

El estilo de Taylor Swift no es una era, sino un hecho evidente. Es inviable hablar de las canciones de la cantante de Pensilvania sin hacer mención a su fondo de armario, puesto que cualquier swiftie sabe que cada uno de sus discos han tenido una estética distinta. Desde que triunfó con su primer álbum que hace honor a su nombre, la artista ha relacionado las letras de sus singles con su estilo, llegando a ser toda una declaración de intenciones (como la famosa camiseta del videoclip '22'). Después de 13 años sin pisar los escenarios de España, Taylor Swift regresa a la capital los días 29 y 30 de este mes para llenar el estadio Santiago Bernabéu en su gira 'The Eras Tour'. Si una cosa tenemos clara de los conciertos de Taylor Swift es que no solamente es un disfrute de verla cantar, sino que también una reunión entre swifties para intercambiar las famosas 'pulseras de la amistad' (que ya son virales en las redes sociales) o para ser testigos de las pedidas de matrimonios en pleno estribillo de 'Love Story'. Por lo que no encontramos una mejor ocasión para analizar la evolución del estilo de Taylor Swift desde que empezó a componer canciones en su habitación de Tenneesse hasta convertirse en el icono de moda que es hoy.

Durante todos estos meses no hemos parado de ver a todas las swifties eligiendo su look acorde con una era de Taylor Swift. Porque sí, además de tener la capacidad de crear temas que definen situaciones de nuestra vida (y que nos recuerdan a alguien especial), también tiene el talento de crear una estética específica para cada uno de sus discos (y cada uno a cuál mejor). Lo más especial es que la cantante se ha apoderado de cada uno de sus estilismos y ahora todos los relacionamos con ella. Eso sí, a día de hoy Taylor Swift se ha empoderado. No lo tenemos claro únicamente por las declaraciones firmes que ha tomado públicamente, sino por el glow up de sus prendas sobre el escenario. Taylor Swift no se olvida de representar cada uno de sus discos a nivel de estilismo en sus espectáculos de 'The Era Tour': desde los vestidos de tul más románticos haciendo honor a 'Lover' hasta los más rompedores y cañeros con motivo de una de las épocas favoritas de sus fans como es 'Reputation'. Tenemos muchas pruebas y cero dudas de que el concierto de Taylor Swift en el Santiago Bernabéu de Madrid va a revolucionar toda la capital.

Era 'Taylor Swift' (2006-2008)

Momento en que conocimos a una de las primeras Taylor Swift acompañada de su guitarra. Durante los primeros años, se apropió de las botas cowboy como sus mejores aliadas, así como con las prendas al más puro estilo country y boho chic. Algunas de las piezas más destacables son los vestidos veraniegos de siluetas relajadas y fluidas, así como complementos country (entre ellos los sombreros).

Taylor Swift. Gtres

Era 'Fearless' (2008-2010)

Durante esta época, Taylor Swift mantuvo su estética country, pero con un toque mucho más sofisticado. Hablamos de vestidos voluminosos, con flecos y glamuorosos. Eso sí, siempre dándole un toque más casual y desenfadado con sus amadas botas cowboy. No obstante, aunque se trate de un estilismo totalmente alejado a este, en estos momentos se puso de moda la famosa camiseta del videoclip 'You Belong With Me', con la que una mayoría de fans acuden a sus conciertos a modo nostálgico.

Taylor Swift. Gtres

Era 'Speak Now' (2010-2012)

El momento más de fantasía es lo más similar a esta era. Desde 2010 hasta 2012, la cantante deleitó con vestidos de lo más románticos y sacados de un cuento de hadas. Vestidos de tul, a modo de princesa y siempre en tonos morados.

Taylor Swift. Gtres

Era 'Red' (2012-2014)

Hablamos de una de las eras más identificativas de Taylor Swift, en la que encontramos el videoclip '22' con la mítica camiseta con el texto 'Not a long going on at the moment'. La estética más coqueta pasó a otra totalmente distinta, como son las prendas retro propias de los años 40. Vimos a una Taylor Swift con shorts muy cortos y de tiro alto (como los que actualmente presenta Prada en sus colecciones), camisetas de rayas y su sombrero de confianza. Eso sí, el labial rojo no pudo faltar.

Taylor Swift. Gtres

Era '1989'(2014-2016)

Desde 2014 hasta 2016, Taylor Swift lució un estilo más glamuroso y es uno de los que más representan su sello identificativo. De hecho, la gran mayoría del tiempo de sus conciertos de 'The Eras Tous' viste con prendas acordes con esta era. Vestidos cortos de lentejuelas, conjuntos de dos piezas y faldas al estilo 'skeater'. También, su corte bob por entonces creó tendencia y sirvió de inspiración para las tendencias en cortes de pelo.

Taylor Swift. Gtres

Era 'Reputation' (2017-2019)

Sin ninguna duda, estamos hablando de una de las claras favoritas por los fans de Taylor Swift. Se trata de una de las épocas más distintivas y significativas de la cantante estadounidense, donde el color negro y los labiales granates son los claros ganadores. Todos los estilismos total black fueron los perfectos para empoderar a la artista en un momento muy polémico de su trayectoria. Transparencias, cut-outs y joyas en forma de serpiente fueron las tendencias protagonistas.

Taylor Swift. Gtres

Era 'Lover' (2019-2020)

De una era totalmente apagada, pasamos a otra totalmente viva. El nombre del disco representa totalmente la estética de Taylor Swift entre los años 2019-2020. Nos estamos refiriendo a un estilo coquette y a una invasión de los colores pasteles, así como a un afán por el estampado tie dye.

Taylor Swift. KEVIN MAZUR / HANDOUT Agencia EFE

Era 'Folklore' y 'Evermore' (2020)

En plena pandemia, Taylor Swift resurgió con el lanzamiento de dos álbumes como son 'Folklore' y 'Evermore'. En este momento, hablamos de estéticas similares, pero no exactamente comparten la misma estética. Mientras que en el primer disco podemos observar camisas románticas, colores tierras y estampados vichy; en el segundo encontramos un estilo más bohemio y otoñal con prints de tartán y tonos neutros.

Taylor Swift y Sophie Turner juntas en Nueva York @Indie5051 @Indie5051

Era 'Midnights' (2022)

La moda disco está en el auge durante el 2022 con el lanzamiento de 'Midnights'. Hablamos de vestidos, tops y faldas de lentejuelas y cristales, así como de colores metalizados y llamativos.

Análisis del estilo de Taylor Swift. ALLISON DINNER EFE/EPA

A pocos días del concierto de Taylor Swit en el Santiago Bernabéu de Madrid, recordamos la evolución del estilo de Taylor Swift para convertirse en el icono de la moda de todas las mujeres. Ahora es el momento de escoger tu era favorita, ¿con cuál te identificas más?