Cómo vestirte para el concierto de Taylor Swift en el Bernabéu con estos 5 vestidos de Zara y Sfera

Todo el mundo en Madrid habla de lo mismo, de que en una semana llegan los tan ansiados conciertos de Taylor Swift al Bernabéu, y no os voy a negar que aquí una que escribe lo único que le interesa es ir a ver el 1 de junio la final de la Champions, pero bueno tendremos que hacer un esfuerzo y sumarnos a la ola swiftie. Porque una que no es fan de Taylor ha tenido que analizar y estudiarse bien su estilo para poder hacer con criterio este artículo sobre cómo ir vestida al concierto de Taylor Swift en el Bernabéu. Eso sí, nosotras lo hemos hecho en clave 'low cost', porque con el alto precio de las entradas, o es cuestión de gastarnos mucho dinero en el outfit. Tras su paso por París y Estocolmo, se acerca la fecha de uno de los grandes acontecimientos musicales del año en suelo español. Taylor Swift actuará en el nuevo Santiago Bernabéu los próximos 29 y 30 de mayo, tras haber ampliado su único concierto inicial a una segunda fecha como consecuencia de la venta masiva de entradas. Los swifties de toda Europa ya están disfrutando del paso de 'The Eras Tour' y, dentro de poco más de una semana, Madrid será la ciudad que reciba a la estrella de la canción estadounidense.

Las actuaciones de Taylor Swift durante su 'Eras Tour de 2023' no dejaron indiferente a nadie, al igual que los looks escogidos junto al estilista Joseph Cassell. En concreto, este body de Versace con detalles de lentejuelas azules y rosas con el que deslumbró a su audiencia en Sao Paulo, Brazil. Por eso, para ir al concierto nosotras hemos buscando prendas con mucho rosa, mucho brillo y muchas lentejuelas, pero con un toque cowboy. Es decir, todos los vestidos que hemos elegido los podéis combinar con unas botas cowboy o un sombrero para ser toda una 'swiftie' en potencia. Óscar de la Renta (uno de sus diseñadores más recurrentes) es la firma detrás de este vestido, confeccionado a partir de la unión de decenas de flores. El estilismo, escogido para la premiere de su propio documental sobre el Eras Tour, evoca al clásico cuento de la Cenicienta por su color azul y falda amplia de talle alto.

¿Preparada para elegir tu look para el concierto de Taylor Swift en el Santiago Bernabéu?

Vestido corto lentejuelas, de Zara (39,95 euros)

Vestido lentejuelas. Zara

Vestido mini lentejuelas, de Zara (35,95 euros)

Vestido rojo. Zara

Vestido mini punto liso aplique joya, de Zara (49,95 euros)

Vestido joya. Zara

Vestido palabra de honor, de Sfera (29,99 euros)

Vestido flor. Sfera

Vestido mini punto perlas, de Zara (35,95 euros)

Vestido perlas. Zara

Taylor Swift se encuentra en un momento brillante a nivel profesional. La cantante se encuentra inmersa en su gira Eras Tour, donde hace un repaso a toda su discografía. Una gira muy esperada por sus fans que agotan las entradas de cada concierto en cuestión de minutos. Y lo que está claro es que si vas a su concierto no puede faltar un vestido rosa, las lentejuelas, unas buenas botas cowboy y un sombrero.