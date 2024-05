Qué deberías llevar en tu bolso para disfrutar del concierto de Taylor Swift como toda una buena 'Swiftie'

Poco más de 24 horas para el concierto más esperado del Santiago Bernabéu, el de Taylor Swift. Es oficial: Taylor Swift está en Madrid. Su presencia se siente y, aunque es muy complicado que te topes con ella paseando por Gran Vía, sí hay una forma de llamar su atención entre las 60.000 fans que llenarán el Santiago Bernabéu los días 29 y 30, las dos fechas en las que dará sus conciertos en la capital: con un buen ‘lookazo’ a la altura. Porque si eres de las que en julio de 2023 consiguió las entradas para el concierto, ahora solo falta que elijas look, complementos y que llevar en el bolso. Porque sí, amiga, el outfit perfecto no lo es sin unos buenos complementos, y un buen bolso. Así que si en día anteriores te dábamos ideas de estilismos para el concierto del Santiago Bernabéu, ahora lo hacemos con lo que tienes que meter en tu bolso para ser una 'swiftie' perfecta, tanto mañana miércoles como el jueves. Después de 13 años sin pisar los escenarios de España, Taylor Swift regresa a la capital los días 29 y 30 de este mes para llenar el estadio Santiago Bernabéu en su gira 'The Eras Tour'. Si una cosa tenemos clara de los conciertos de Taylor Swift es que no solamente es un disfrute de verla cantar, sino que también una reunión entre swifties para intercambiar las famosas 'pulseras de la amistad' (que ya son virales en las redes sociales) o para ser testigos de las pedidas de matrimonios en pleno estribillo de 'Love Story'.

Lo más especial es que la cantante se ha apoderado de cada uno de sus estilismos y ahora todos los relacionamos con ella. Eso sí, a día de hoy Taylor Swift se ha empoderado. No lo tenemos claro únicamente por las declaraciones firmes que ha tomado públicamente, sino por el glow up de sus prendas sobre el escenario. Taylor Swift no se olvida de representar cada uno de sus discos a nivel de estilismo en sus espectáculos de 'The Era Tour': desde los vestidos de tul más románticos haciendo honor a 'Lover' hasta los más rompedores y cañeros con motivo de una de las épocas favoritas de sus fans como es 'Reputation'. Tenemos muchas pruebas y cero dudas de que el concierto de Taylor Swift en el Santiago Bernabéu de Madrid va a revolucionar toda la capital. Y nosotras te decimos que bolso llevar, y que llevar dentro para ser la perfecta 'swiftie'.

1. Bolso lazo lentejuelas, de Stradivarius (29,99 euros)

Bolso lentejuelas. Stradivarius

2. Pinza flor rosa, de Bershka (9,99 euros)

Pinza flor rosa. Bershka

3. Gafas sol corazón, de de Teresa Helbig para MÓ Multiópticas (69 euros)

Gafas corazón. Mo Multiopticas

4. Stickers faciales que simulan perlas brillantes, de Zara (7,95 euros)

Stickers brillos. Zara

5. Gel de brillo corporal, de Zara (12,95 euros)

Brillo gel. Zara

6. Sombrero cowboy rosa brillos, de Amazon (12 euros)

Sombrero rosa. Amazon

A unas horas del concierto de Taylor Swit en el Santiago Bernabéu de Madrid, recordamos la evolución del estilo de Taylor Swift para convertirse en el icono de la moda de todas las mujeres. Ahora es el momento de escoger tu era favorita, ¿con cuál te identificas más?