De Joe Jonas a Travis Kelce: todos los novios de Taylor Swift

El historial amoroso de Taylor Swift se puede seguir por muchas de las canciones que han llegado a lo más alto en las listas musicales. ¿Quiénes han sido los amores de Taylor Swift? Joe Jonas, Lucas Till, Taylor Lautner, John Mayer, Jake Gyllenhaal, Conor Kennedy, Harry Styles, Calvin Harris, y Travis Kelce, entre otros.

Repasamos sus relaciones:

Joe Jonas (julio de 2008 a octubre de 2008). Fue una relación fugaz ya que apenas salieron un par de veces, pero su ruptura fue de las más dramáticas: acabó con una conversación salida de tono por teléfono, según confirmó la cantante en 2008. "Cuando encuentre a la persona adecuada para mí, será maravilloso, y cuando mire a esa persona, ni siquiera podré recordar al chico que rompió conmigo por teléfono en 25 segundos cuando tenía 18 años", manifestó.

Joe Jonas larazon

Lucas Till (marzo de 2009 a abril de 2009). Till participó en el video de la canción "You Belong With Me", de Swift. Ahí comenzó su breve romance. El propio pretendiente confirmó esta versión en MTV. "Salimos un poco. Pero no hubo fricción porque fuimos demasiado amables. Realmente ambos nos gustamos ... [pero] la mayoría de las relaciones funcionan porque te llevas bien y luego no, y luego te reconcilias y es apasionado, y con nosotros, realmente me gustaba ella como amiga. Esa es la única razón por la que no funcionó".

Taylor Lautner (otoño de 2009). El actor y la cantante se conocieron en el set de la película "Valentine's Day". Fue una vez más un romance corto y que inspiró el tema "Back to December".

Robert Pattinson intenta alejar a Taylor Lautner de Kristen Stewart larazon

John Mayer (diciembre de 2009 a febrero de 2010). Una nueva relación cuya ruptura fue un desastre debido a la reacción de él cuando compuso "Dear John", canción que le dedicó. "Nunca recibí un correo electrónico. Nunca recibí una llamada telefónica. Realmente me tomaron con la guardia baja, y realmente me humilló en un momento en el que ya estaba vestida de manera informal. Quiero decir, ¿cómo te sentirías si, en lo más bajo que hayas estado, alguien te pateara aún más bajo? ", se quejó John a la web de Rolling Stone.

Jake Gyllenhaal (octubre de 2010 a enero de 2011). Tres meses de idilio se fueron al traste, en principio por la diferencia de edad de la pareja. La relación dio lugar al álbum Red, que incluía sus nuevos temas, "All Too Well" y "We Are Never Ever Getting Back Together".

Jake Gyllenhaal Luna Rossa Ocean Luna Rossa Ocean

Conor Kennedy (julio de 2012 a octubre de 2012). "Us Weekly" hizo público el romance difundiendo unas fotos de la pareja junta en Hyannis Port, Massachusetts. Con él el final fue amistoso. Una novedad.

Harry Styles (noviembre de 2012 a enero de 2013). Una relación que sus seguidores han calificado de "agotadora". "Out of the Woods" y "Style" son algunos de los temas de Swift en los que el cantante de "Kiwi" y "As it was" no sale muy bien parado.

Harry Styles tocará en Barcelona el próximo 12 de julio CAROLINE BREHMAN EFE/EPA La Razón

Calvin Harris (febrero de 2015 a mayo de 2016). La pareja se conoció en los Elle Style Awards de febrero de 2015. Un mes después fueron vistos en Whole Foods en Nashville. La pareja hizo "oficial" su relación cuando se besaron en los Billboard Music Awards de ese mismo año.

Taylor Swift y Calvin Harris larazon

Tom Hiddleston (mayo de 2016 a septiembre de 2016). Una de las relaciones de la cantante menos esperada. Comenzaron a salir tras el Met Gala.

El actor Tom Hiddleston con su novia Taylor Swift larazon

Joe Alwyn (mayo de 2017 a abril de 2023). Terminaron su relación de manera amistosa, según Entertainment Tonight. La pareja estuvo junta seis años y mantuvieron su romance con total discreción.

Taylor Swift y Joe Alwyn Redes sociales

Matty Healy (mayo de 2023). Tras separarse de Alwyn, Taylor Swift comenzó a ser relacionada con el cantante Matty Healy, de la banda británica The 1975. El 3 de mayo, The Sun publicó por primera vez su acercamiento y a los pocos días fueron vistos juntos en Nashville durante la gira de Taylor en la ciudad, y de la mano en Nueva York. La pareja no duró ni un mes.

Travis Kelce (desde septiembre de 2023). El jugador profesional de fútbol americano es la actual pareja de Taylor. Aunque ella es seguidora de Philadelphia Eagles, desde septiembre del 223 es la fan número 1 de los Chiefs, el equipo de Kelce.