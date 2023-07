¿Qué es el lujo silencioso? 5 prendas de Zara que respiran esta tendencia

¿Qué es el lujo silencioso? Es una pregunta que, recurrentemente, nos planteamos al entrar a Tik Tok, la plataforma en la que todo se hace viral, al igual que lo hicieron los labios choco boomer hace unas semanas. Tendencias como elBarbiecore, elMermaidcore, el denim, lassandalias metalizadas... no necesitan mucha explicación pero, cuando hablamos de lujo silencioso puede que esconda un poco de misterio y dé lugar a dudas o a confusión. Sin embargo, es mucho más fácil descifrar esta tendencia de lo que nos imaginamos: el lujo tenemos claro lo que es y, el silencio también, por tanto, el lujo silencioso lo forman todas aquellas prendas que esconden o muestran de forma muy sutil el logo de la marca. Se trata de una tendencia minimalista que huye de la logomanía, de ir impregnados de marcas evidentes de la cabeza a los pies (como las camisetas de Moschino, las cintas de los bolsos de Bimba y Lola...). Una tendencia que huye de mostrar la marca a favor del minimalismo, que se centra en la calidad de los tejidos y de las prendas, en los ojos de los expertos en moda que saben apreciar un producto de calidad sin necesidad de verle el logo. ¿Ya sabes de que te hablamos, verdad?

Por otra parte, el lujo silencioso lo componen prendas de colores neutros como el gris, el beige, el blanco, los tonos nude, azul marino.... nunca veremos un tono flúor o un estampado excesivo. Se trata de prendas atemporales, fáciles de combinar y que no pueden faltar en el armario de ninguna amante del streetstyle, en el de nuestras influencers preferidas y, a partir de este momento, en el tuyo tampoco. Cuando hablamos de lujo silencioso, las primeras marcas que se nos vienen a la cabeza y, quizás las más representativas de esta tendencia, son firmas exclusivas como Loewe, Hermès, Bottega Veneta... Sin embargo, como sabemos que, para el día a día, eres más aficionada en comprar en Zara, hemos escogido esta pequeña selección de prendas de lujo silencioso para que tengas unos básicos a partir de los cuales crear los looks más sofisticados en cualquier temporada.

Blazer manga remangada, de Zara (39,95€)

Blazer manga remangada Zara

Pantalón regular tiro alto, de Zara (29,95€)

Pantalón regular tiro alto Zara

Chaleco con lino, de Zara (29,95€)

Chaleco con lino Zara

Jersey básico punto rib, de Zara (3,99€)

Jersey básico punto rib Zara

Vestido midi cut out, de Zara (39,95€)

Vestido midi cut out Zara

Hazte con estas prendas porque, una vez que el bikini deje de ser tu outfit diario, vas a agradecer contar con ellas en tu armario. Sin prendas muy fáciles de combinar y, al igual que los complementos dorados, tienen la capacidad de elevar cualquier look.