No queremos que termine agosto (ni las vacaciones) si es con el mono de 'efecto arrugado' de Zara que Rocío Osorno lleva con sandalias planas

Cada vez está más cerca septiembre, y el fin de las vacaciones para algunos, aunque otras las empezamos hoy, Pero lo que está claro es que no vamos a querer que se termine agosto si es con el mono de 'efecto arrugado' de Zara que Rocío Osorno ha estrenado para irse de cena a la playa. Y es que la influencer ha dejado Sevilla y el calor por unos días, para irse con sus hijos a Isla Canela en Huelva. Y en esa malata de escapada de fin de semana es donde nos ha enamorado con este mono de nueva colección de Zara que no puede sentar mejor, y además estiliza hasta con sandalias planas. Pero no solo eso, cuesta menos de 40 euros y además resalta el bronceado.

El armario de la princesa y actriz Grace Kelly nos sigue inspirando hoy. Un mono con cinturón, escote camisero y botones que lució hace casi 70 años es uno de los que triunfan este verano y que también lo harán en septiembre. Más aún si es con este mono de nueva colección de estilo rústico que Rocío Osorno ha estrenado para una cena en la playa, pero que perfectamente podemos lucir también en la ciudad, hasta con una blazer por encima cuando bajen las temperaturas. "Salimos a cenar en Isla Canela. Os enseño el mono que me voy a poner que no me lo había probado y os juro que no pensaba que quedase tan ideal. ¿Qué os parece la elección de complementos? Todavía estoy a tiempo de cambiar", explica la influencer en este post de Instagram.

Mono rústico efecto arrugado, de Zara (39,95 euros)

Mono rústico. Zara

Se trata de un mono de cuello redondo y manga sisa, cintura elástica y detalle de acabados con volantes y cordones laterales con abalorios a tono. Además, cuenta con una pernera ancha que estiliza al máximo y cierre en espalda con abertura y botón.