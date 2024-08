Solo necesitas un bañador negro elegante con vaqueros para salir de fiesta en la playa como ha hecho Rocío Osorno

No hace falta que estemos ya de vacaciones para copiarle este look a Rocío Osorno que nos transporta a todo lo bueno del verano: resalta el bronceado y hace efecto tipazo. Si Rocío Osorno estrenó hace una semanas el bañador más elegante de Zara esta preciosa falda de nueva colección de Zara en sus vacaciones en el Puerto de Santa María que nos robó el corazón, ahora se ha puesto su versión en negro para salir de fiesta con vaqueros. Y es que este verano de nuevo la falda será pareo o no será. Así que si aún no tienes una en tu armario ya estás tardando en apuntarte a la tendencia del momento. La falda anudada se convierte en una de las opciones más reiteradas en la pasarela y en las tiendas para este verano y tampoco los vaqueros de tiro alto que siempre nos solucionan un look.

Por eso, Rocío Osorno nos ha dejado claro que también podemos salir de fiesta en bañador y más si es este tan bonito de Zara. De hecho, el bañador más solicitado de Zara es el diseño que ya ha estrenado Rocío Osorno y será uno de los modelos protagonistas del verano. La colección moda baño lleva meses en tienda. Sin embargo, con el inicio del verano es ahora cuando despiertan nuestras ganas por estrenar los diseños en moda baño que serán tendencia esta temporada. Se trata del bañador de escote 'bandeau' que destaca por sus aberturas y sus inesperados detalles metalizados. Un diseño que ha creado la firma en blanco o en negro para defender la tendencia minimalista en moda baño y para poder llevarlo de fiesta como ha hecho Rocío.

El look de Rocío Osorno. @rocioosorno

El bañador bandeau que es perfecto para todo tipo de cuerpos

La obsesión que produce el bañador bandeau tiene más bien que ver con su capacidad para resultar tremendamente favorecedor a todo tipo de cuerpos. La elección favorita entre las amantes de la moda y para las que prefiere tomar el sol sin marcas, es el bandeau, y como ha dejado claro Rocío Osorno también se puede llevar como body de fiesta.