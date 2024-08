Marta Sánchez se ha comprado en Zara el vestido marrón satinado que las mujeres +50 van a llevar en otoño con botas altas

Tenemos por delante un domingo de temperaturas muy altas de nuevo en España, pero nosotras no podemos dejar de pensar en los looks de otoño 2024 y las ganas que tenemos de nueva temporada. Pero no solo es culpa nuestra, si no también de nuestras tiendas favoritas. Es entrar a Zara y ver ya todas las tendencias con el ante y el color burdeos, o en Primark con toda la decoración y esas velas que nos transportan directamente al olor de calabaza, canela y castañas. Por eso, ha sido ver a Marta Sánchez en sus vacaciones en Ibiza con este vestido marrón satinado y nosotras imaginarlo en un estilismo otoñal con botas altas y un cárdigan de lana gordito.

El vestido satinado no solo es el gran comodín de nuestro armario, sino que es la prenda más favorecedora y versátil. Por eso, Marta Sánchez ha metido en su maleta de vacaciones a Ibiza este vestido satinado marrón que no solo va a llevar en las noches de verano que aún quedan, si no también en sus estilismos de otoño 2024. Existe un vestido que bien podría ser magia porque es fácil de llevar, sienta bien a todas las mujeres independientemente de la edad o tipo de cuerpo y puedes llevar todo el año. Desde el verano al invierno, y ese es este vestido satinado marrón de Zara. ¿La mala noticia? Que no lo hemos encontrado en la web de Zara. Un look que podemos ver en este carrusel de fotografías que nos ha dejado en su cuenta de Instagram, en concreto, la cuarta foto.

Un vestido satinado marrón que Marta Sánchez se ha puesto para una cena en Ibiza y lo ha combinado con accesorios dorados que resaltan aún más su bronceado, y cartera de mano.