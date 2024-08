Nos vamos directas a Zara a por las bermudas bordadas que ya ha estrenado Rocío Osorno en Sevilla

El 2024 parece el año definitivo del regreso de las bermudas, esos pantalones a la altura de la rodilla no exentos de controversia que esta primavera verano parecen dispuestos a confirmar que son los pantalones a tener (muy) en cuenta, pues son capaces de dar forma a un look elegante y sofisticado y también se convierten en la prenda estrella de aquellos looks casual que más juego dan. Y si primero fue Isabel Díaz Ayuso para ir al trabajo, ahora es Rocío Osorno para irse de compras por Sevilla a 40 grados con estas bermudas de Zara que acaba de estrenar.

"Os dejo mi look de hoy que vamos a bajar a recoger unas cosas, comprar unas zapatillas para Jacobo que se le han quedado todas pequeñas... y ya cenaremos por ahí que mañana nos vamos otra vez a la playa. ¿Qué os parece? ¿os gustan los shorts?". A nosotras nos encanta el bordado que tiene y como las ha combinado Rocío Osorno antes de abandonar Sevilla e irse a la playa con sus hijos. Una bermudas con bordados en rojo que ya han empezado a agotarse en la web de Zara en algunas talla por culpa de la influencer.

Bermuda bordada, de Zara (29,95 euros)

Bermuda bordada. Zara

Una bermuda confeccionada con hilatura de lino 17% de tiro alto. Detalle de bordados combinados a contraste con cierre lateral con cremallera oculta en costura.