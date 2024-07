No te querrás quitar estas sandalias planas en lo que resta de verano, son cómodas y muy versátiles

Las sandalias son un básico en los armarios de verano de cualquier mujer, probablemente te hayas dado cuenta de que temporada tras temporada las sandalias de tacón van dejando a un lado su reinado en favor de sus hermanas más cómodas, las sandalias planas. Estas son sinónimo de comodidad y estilo, convirtiéndose en el calzado esencial por excelencia para sobrevivir a las altas temperaturas con estilo. Estas versátiles compañeras no solo te permiten lucir sofisticada durante el día, sino que también se adaptan perfectamente a cualquierplan nocturno. Si aún no te has hecho con un par de sandalias planas nuevas este año, ¿a qué esperas? Estas cinco son ideales para que te las pongas sin parar lo que queda del verano 2024.

Mango - Sandalia piel tiras (49,99 euros)

Sandalia piel tiras Mango

La primera en nuestra lista son unas elegantes sandalias de piel con tiras de Mango. Confeccionadas al 100% en piel bovino y disponible en un sofisticado color cuero, esta sandalia nos ha llamado la atención por su cierre de hebilla y un diseño de tiras que se adaptan perfectamente al pie. La abertura en la parte delantera añade un toque de frescura, haciendo de esta sandalia una opción ideal tanto para una jornada de trabajocomo para una cena informal. Su diseño clásico y materiales de alta calidad garantizan durabilidad y confort.

Mango - Sandalia piel tira (29,99 euros)

Sandalia piel tira Mango

Con un estilo minimalista y sofisticado, estas sandalias planas de Mango son perfectas para cualquier ocasión. Su diseño flat y destalonado, combinado con la punta cuadrada y la abertura delantera, las hace extremadamente cómodas. Además, el color crudo las convierte en un básico de lo más versátil que combinarás fácilmente con cualquier conjunto.

Zara - Sandalia plana lazo (27,95 euros)

Sandalia plana lazo Zara

Estas sandalias planas son una opción chic y moderna, que hemos encontrado en Zara. El detalle de lazo deshilachado en la parte delantera aporta un toque romántico y femenino, mientras que la tira elástica trasera garantiza un ajuste perfecto. Estas sandalias son ideales para dar un paseo por la ciudad o disfrutar de una cena al aire libre.

Zara - Sandalia plana cuerdas (39,95 euros)

Sandalia plana cuerdas Zara

El diseño de cuerdas en estas sandalias planas de Zara añade un toque bohemio y original a cualquier outfit. El cierre mediante tira al tobillo y la punta redonda proporcionan comodidad y estilo. Perfectas para llevar con un vestido veraniego o unos shorts, estas sandalias son un must-have esta temporada.

Massimo Dutti - Sandalia plana con hebillas (89,95 euros)

Sandalia plana piel Massimo Dutti

Por último, este sofisticado modelo de Massimo Dutti, realizado en piel de vacuno, presenta un diseño multitiras con hebilla ajustable y posición para dedo, proporcionando un ajuste perfecto y un acabado très chic. El forro interior de piel añade un extra de confort, haciendo de estas sandalias una opción top para las que buscan calzado de calidad con un toque de glamour.

Todas y cada una de estas sandalias planas pueden ser combinadas con vestidos vaporosos, shorts, faldas midi y hasta trajes formales. Además, su diseño ergonómico y la variedad de estilos disponibles permiten que cada mujer encuentre el par perfecto para su estilo y necesidades. Con estas cinco opciones que te hemos presentado, no tendrás excusas para no lucir espectacular durante todo el verano.