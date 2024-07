6 Shorts en tendencia y muy fresquitos para presumir de piernas en tus escapadas de verano 2024

Como no podía ser de otra manera, el verano 2024 promete ser una temporada de escapadas inolvidables y, como no puede ser de otra manera, nuestros armarios deben estar a la altura de las circunstancias. Una de las prendas estrella que no puede faltar en nuestra maleta estos meses son los shorts, ideales para combatir el calor y lucir unas piernas bronceadas en todo su esplendor. A continuación hemos seleccionado seis opciones que marcan tendencia y te mantendrán fresca y a la moda.

Bermuda de lino 100% de Massimo Dutti (49,95 euros)

Bermuda 100% lino Massimo Dutti

Este short es un básico imprescindible para cualquier armario de verano. Confeccionado en 100% lino, este tejido es ideal para los días más calurosos, proporcionando frescura y comodidad. Su corte holgado y el detalle de pinzas en la parte frontal le confieren un aire sofisticado sin perder la informalidad. El cierre con cremallera oculta y la cintura con trabillas permiten un ajuste perfecto. Su tono beige neutro lo hace fácil de combinar con cualquier top o camiseta.

Bermuda con goma de Massimo Dutti en algodón 100% (49,95 euros)

Bermuda goma 100% algodón Massimo Dutti

Para quienes buscan una opción más casual, pero igualmente estilosa, estas bermudas de Massimo Dutti en color piedra son ideales. Confeccionada en 100% algodón, garantiza suavidad y transpirabilidad. Su corte holgado y la cintura elástica ofrecen máxima comodidad, ideal para paseos por la playa o tardes relajadas. Los dos bolsillos laterales añaden funcionalidad a este diseño sencillo pero muy ponible.

Shorts de algodón bordados de Zara (39,95 euros)

Shorts algodón bordados Zara

Si buscas un toque de femenino y coquette, estos shorts de Zara son la elección ideal. Confeccionados en hilatura de algodón 100%, presentan un tiro medio y una cintura elástica ajustable con lazada, lo que asegura un ajuste cómodo y personalizado. Los bordados y encajes combinados a tono y el bajo acabado en puntilla aportan un aire romántico y delicado, perfecto para paseos al atardecer o cenas a la luz de la luna.

Bermuda de tiro alto con pliegues de Zara (22,95 euros)

Bermuda tiro alto pliegues Zara

Zara también nos trae una opción más estructurada con esta bermuda de tiro alto, confeccionada con un 22% de lino. Este modelo en color tostado oscuro es perfecto para ocasiones más formales sin perder la comodidad. Los pliegues en la parte delantera y los bolsillos laterales le dan un toque de elegancia, mientras que el cierre frontal con cremallera, botón interior y gancho metálico asegura un ajuste seguro y estilizado.

Shorts vaqueros de tiro alto de Mango (25,99 euros)

Shorts vaqueros tiro alto Mango

Los clásicos shorts vaqueros son un fondo armario que no puede faltar en tu maleta de verano. Este modelo de Mango en azul claro, confeccionado en algodón estilo tejano, cuenta con un diseño corto y recto, que junto con el tiro alto y las cinco trabillas, lo convierten en un básico versátil y cómodo. Perfectos para combinar con camisetas, blusas o incluso bañadores, estos shorts serán tus aliados para cualquier aventura.

Shorts estampados a rayas de Mango (19,99 euros)

Shorts estampados rayas Mango

Para las más atrevidas y amantes del color, Mango tiene estos shorts estampados en fucsia con rayas verdes y toques de amarillo pastel. Confeccionados en algodón 100%, tienen un diseño corto y recto que recuerda al estilo pijama, ideal para estar cómoda y fresca en los días más calurosos. La cintura elástica con cierre de lazo permite un ajuste perfecto, mientras que su aire casual añadirá un toque de alegría a tus looks veraniegos.

Con estas opciones, estarás lista para cualquier aventura que el verano 2024 tenga preparada para ti. Elige tus favoritos, combínalos con tus tops más frescos y prepárate para presumir de piernas con estilo y comodidad.