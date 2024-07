Nos vamos directas a las rebajas de El Corte Inglés a por las sandalias planas de Elsa Pataky que vamos a meter en la maleta

Nuestras celebrities ya están disfrutando del verano, y Elsa Pataky no podía ser menos. Pero aunque nos den mucha envidia mientras nosotras seguimos trabajando, también nos sirven de inspiración para nuestra maleta de vacaciones cuando llegue el momento, y con estas sandalias planas de la actriz ha pasado lo mismo. ¿Lo mejor? Que no pueden ser más tendencia, y encima las hemos encontrado de rebajas. Unas sandalias planas que perfectamente podría llevar la Reina Letizia en su nueva colección de este tipo de calzado. Un zapato elegante, versátil, cómodo y femenino que elevará cada look de la temporada, y Elsa Pataky lo tiene claro con sus sandalias planas de flor de Gioseppo. La actriz ha vuelto a apostar por Gioseppo para sus looks y se ha rendido a las sandalias de la nueva colección de la firma con la llegada del calor. Elsa ha compartido una foto en sus redes sociales donde lleva estas sandalias que hemos encontrado rebajadas en El Corte Inglés.

Elsa Pataky tiene un estilo boho en el que los estampados de 'animal print' que caracterizan a la firma de calzado son protagonistas. Se ha convertido en todo un icono que nos inspira con todos y cada uno de sus looks y no nos escondemos, más de una de las zapatillas que están en nuestro armario las hemos comprado después de vérselas. La nueva colección está llena de estampados, dorados, color, tejidos naturales, todo propio de la esencia de la firma que tan bien representa la actriz. Calzado cómodo y tendencia que se ha convertido en esencial y perfecto para hacer turismo y pasar todo el verano con estilo. Y Elsa Pataky ya ha lucido estas sandalias planas con flor en fucsia en su cuenta de Instagram con esta fotografía.

Sandalias planas adorno flor, Gioseppo (34,95 euros)

Sandalia flor. Gioseppo.

El modelo que lleva Elsa Pataky de color fúcsia pertenece a la firma 'Gioseppo', y las hemos encontrado rebajada en El Corte Inglés, y en más colores disponibles.