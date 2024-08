La Reina Letizia, Doña Sofía, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía se van de tiendas por Mallorca

Las mujeres de la Familia Real disfrutan de una tarde de paseo y 'shopping' por las calles de Mallorca. La imagen que más ha llamado la atención es la de la Princesa Leonor conduciendo. Y es que, como ya sabemos, la princesa de Asturias ya es mayor de edad y cuenta con el carnet de conducir. Prueba de ello es una sonriente Leonor que ha querido demostrar las dotes al volante de su propio coche, donde ha llevado a su familia hasta el centro de Palma de Mallorca.

La Princesa Leonor conduciendo en Mallorca. Gtres

Pero aquí no estamos para hablar de coches, sino de lo que viene después. Las cuatro, al igual que el verano anterior —con el Rey Felipe ausente (se encuentra en París apoyando a los deportistas españoles en los Juegos Olímpicos)—, han protagonizado nuevamente uno de los momentos tradicionales de su estancia en Marivent: una salida de compras. Y no nos hemos podido resistir a analizar los 'looks' de las cuatro.

La Reina Letizia, con vestido 'boho'

Vestido de la Reina Letizia. Gtres

Para esta tarde de verano, Letizia ha optado por un conjunto 'boho' con estampado 'tie dye' estilo calidoscopio, de top sin mangas y falda por el tobillo. A conjunto, un bolso bandolera de crochet y sandalias de gladiador. Un 'look' fresquito e ideal para una tarde de compras.

Doña Sofía, estilo camisero

Doña Sofía paseando por Mallorca. Gtres

Una blusa ancha o de estilo camisero siempre es bienvenida en verano y Doña Sofía lo sabe bien. Ha optado por una blusa de cuello mao en color azul, a conjunto con las alpargatas, collares de diferentes longitudes y unos pantalones blancos.

Princesa Leonor, de azul celeste

La Princesa Leonor de compras por Mallorca. Gtres

El azul celeste es uno de colores tendencia de la temporada primavera-verano y es el color elegido por la Princesa Leonor para la tarde de chicas. La princesa ha optado por unos pantalones blancos de lino, un top palabra de honor celeste con botones en el centro, unas alpargatas con cuña en color crudo y un bolso de cadena, a conjunto con el azul del top y el detalle del collar.

Infanta Sofía, 'look' vaporoso

La Infanta Sofía con falda vaporosa. Gtres

Por último, la Infanta Sofía ha optado por un 'crop top' de manga corta en color negro con una falda midi con movimiento de estilo ibicenco, unas alpargatas de color marrón y un bolso metalizado de mano.

Respecto a los peinados, todas han apostado por el cabello suelto, excepto Sofía que luce unas trenzas cosidas a modo de medio recogido. Estamos deseando ver las prendas de moda que adquieren Letizia, Sofía, Leonor y Sofía en esta calurosa tarde de 'shopping'.