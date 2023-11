La Reina Letizia saca su lado empoderado con el traje rojo más tendencia para una mañana de museos

Los Reyes acaban de retomar su agenda oficial después de tenerla parada desde su vuelta del polémico viaje oficial a Dinamarca. O lo que es lo mismo, teníamos muchas ganas de volver a ver los looks de la Reina Letizia, aunque el sábado por la tarde nos sorprendiera acudiendo a la firma de la novela de su amiga, la periodista, Sonsoles Ónega. Si para es tarde de apoyo a su amiga, la Reina optó por un look de lo más casual con cazadora de piel, este martes para una mañana de museos y premios, ha optado por este traje rojo tan en tendencia esta temporada. Y es que los Reyes acaban de inaugurar la exposición “Picasso 1906. La gran transformación”, organizada por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, con motivo de la conmemoración del 50º aniversario de la muerte del pintor, que tendrá lugar del 15 de noviembre de 2023 al 4 de marzo de 2024.

La muestra, que cuenta con la importante colaboración del Musée Picasso Paris, quiere mirar, desde la conciencia estética contemporánea, la primera aportación del artista a la definición del "arte moderno". Hasta ahora, la producción de Picasso en 1906 ha sido entendida como un epílogo del período rosa o bien como un prólogo a Las señoritas de Aviñón. Pero hoy se puede afirmar que 1906 fue un «período» con entidad propia en el devenir creativo picassiano. Si anoche era la Reina Sofía la que tenía una velada de arte con un traje satinado azul, para este mañana, la Reina Letizia ha optado por lucir este traje rojo de Carolina Herrera, su color fetiche, y estrella de este otoño/invierno 2023.

La Reina Letizia con traje rojo. Gtres

No será el único acto de la Reina Letizia este martes, también acudirá en el Museo Nacional del Prado a la XXI edición de los Premios Internacionales de Periodismo de El Mundo, entendemos con el mismo look, porque no creemos que le de tiempo a cambiar de estilismo en esta ajetreada mañana, con frío y nubes en Madrid.