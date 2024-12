A los Reyes Magos les vamos a pedir las UGG más bastas que no se quita Vicky Martín Berrocal con jeans anchos

Que Madrid haya amanecido a -2 grados solo es una buena excusa para copiarle a Vicky Martín Berrocal su look más calentito, o lo que es lo mismo, para pedirle a los Reyes Magos las UGG más bastas y calentitas que no se quita la diseñadora. Porque sí, aquí seguimos siendo de tradiciones españolas, nada de Papá Noel, y sí Melchor, Gaspar y Baltasar. Y nosotras somos de las que amamos las UGG y más si son con plataforma como las de Vicky Martín Berrocal porque además de ser cómodas y calentitas, estilizan. No las dejamos de ver por todas partes, y no os vamos a engañar pero nosotras nos hemos vuelto a enamorar de ellas. Sí, estamos hablando de las botas UGG de plataforma que Vicky luce en su versión más bastas, aunque nosotras estamos enamoradas de la versión de plataforma que es la que está agotada en todos lados.

Porque nosotras somos del equipo de Vicky Martín Berrocal, de las que no nos quitamos las UGG en todo el invierno (y antes en otoño), porque son el calzado más cómodo y calentito que hemos probado nunca. Y aunque muchos las odian, y las ven anti moda, a nosotras nos fascinan como combinan con todo tipo de looks. Desde unos vaqueros anchos como ha hecho la diseñadora, a un traje más elegante para ir a la oficina. Pero ahora también nos hemos enamorado de la versión más basta y calentita que Vicky Martín Berrocal lleva por las calles de Madrid con conjunto denim de Zara. Porque no hay nada que nos guste más para nuestros looks de invierno que unos vaqueros claritos de tiro alto, además que ella también ha sacado a pasear sus botas UGG favoritas como Rocío Osorno. Porque nadie como las suecas para inspirarnos en todas las formas de llevar nuestras botas más calentitas con el máximo estilo posible. Entre ellas, la modelo sueca Elsa Hosk, que nos inspirar en como llevar las nuevas UGG.

Las zapatillas de Vicky. @vickymartinberrocal

GG Tazzlita de UGG (159,95 euros)

Ugg Tazzlita. Zalando

Unos zapatos muy calentitos y de lo más cómodo, que no gustan a todo el mundo, pero que a nosotras nos parecen de lo más calentitos y estilosos para pasar el invierno en Madrid. Y por eso no podemos estar más enamoradas de este look de Vicky, que ha combinado con vaqueros muy anchos.