Sara Carbonero tiene claro que cuando llega el frío las chicas que mejor visten se ponen las UGG más calentitas (y en tendencia)

Ya no hay vuelta atrás, el frío está aquí y aunque aún estamos en otoño, estas temperaturas parecen de puro invierno. Y eso para las chicas frioleras como yo no es nada bueno. Aunque tiene una parte positiva, poder sacar del armario todas esas botas calentitas que tanto nos gustan y que no podemos llevar el resto del año. Y hablando de botas calentitas, Sara Carbonero ya ha sacado a pasear sus botas UGG favoritas y las de todas las chicas que más saben de moda. Pero está claro, que esta temporada han vuelto aún con más fuerza que nunca, recuperando ese protagonismo perdido en los últimos años. No es ningún secreto que el estilo après-ski es una de nuestras debilidades. Todo lo que sabemos sobre él lo aprendimos de Lady Di, Grace Kelly o Jackie Kennedy, y ahora es Sara Carbonero la que recupera sus botas UGG más calentitas en su momento de máximo esplendor para su fin de semana en el campo. Uno de los nuevos modelos de UGG más esperados y que, con el otoño recién estrenado, empiezan a agotarse y que la periodista lleva con máxi abrigo y chándal, todo muy estilo nórdico.

Porque nadie como las suecas para inspirarnos en todas las formas de llevar nuestras botas más calentitas con el máximo estilo posible. Entre ellas, la modelo sueca Elsa Hosk, que nos inspirar en como llevar las nuevas Classic Ultra Mini con plataforma, que ya se han agotado en todos lados y que en España ya hemos visto lucir a muchas influencers como Dulceida. Pero Sara Carbonero ha optado por recuperar la clásica botita UGG con pelito por dentro que todas hemos llevado alguna vez en la vida.

Sara Carbonero con botas UGG. FOTO: @saracarbonero

No hay más truco que quitarles el complejo de ‘zapato de estar por casa’ y conjuntarlos, por ejemplo, con pantalones de vestir o un chándal en color crudo con maxi abrigo azul marino como hace Sara Carbonero.

Botines UGG, El Corte Inglés (229 euros)

Botines UGG. FOTO: El corte inglés

Nosotras lo tenemos claro, este lunes vamos a sacar nuestra UGG del armario como ha hecho Sara Carbonero.