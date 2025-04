Rocío Osorno se ha comprado en Zara la falda midi estampada que vamos a meter en nuestra maleta de Semana Santa a la playa

Quedan 4 días para Semana Santa, y si ayer Rocío Osorno no enseñaba 20 looks para inspirarnos para el Domingo de Ramos 2025, hoy lo hace con este look que es perfecto para meter en la maleta de Semana Santa. La Semana Santa está a la vuelta de la esquina y las chicas precavidas deben hacerse la maleta cuanto antes. Entre los días 13 y 20 de marzo disfrutaremos de momentos divertidos, relajantes y rodeados de nuestra familia o amigos. Y es que unos de los destinos favoritos de estas fechas siempre son las localizaciones con costa o los entornos más rurales con naturaleza.

No sé en vuestra mente, pero en la mía solo está hacer la maleta para irme a disfrutar de la playa en Semana Santa, llueva o haga sol. Y también de las procesiones y de las tradiciones más arraigadas para estos días en España. Por eso ha sido ver esta falda midi estampada que se ha comprado Rocío Osorno en Zara, y parecernos ideal para nuestra maleta de Semana Santa. Porque tanto la podemos lucir más casual como ha hecho ella con un top negro crop, sandalias y un bolso de estilo capazo, o añadirle una camisa blanca para un estilismo más elegante.

La falda midi en primavera

Nos han mostrado que puedes llevarte tanto tu look de confianza de chaleco y camisa con lazada en el cuello como todos tus vestidos con detalles de flor. Asimismo, los total looks monocromáticos con un guiño a la moda española, como los flecos, también son de lo más funcionales para este tipo de viajes. Los twin set son una opción que debemos contemplar, puesto que son ponibles para diversas ocasiones y nos solucionan el estilismo en un momento. Los vestidos satinados, en color rojo y los complementos como los fulares o las pinzas de flor, son otros de los imprescindibles que debemos tener en cuenta. Pero sobre todo, una falda midi estampada como esta.

Con la llegada del buen tiempo, los pantalones largos se convierten en faldas midis y así es como las expertas del street style las combinan esta primavera como ha hecho Rocío Osorno con este modelo de Zara.

Falda midi estampada de Zara (39,95 euros)

Falda midi estampada. Zara

Esta prenda ofrece la posibilidad de experimentar con diferentes looks, desde uno más elegante cuando se combina con una camisa, hasta uno de aire más metropolitano si se combina con una camiseta o una camisa.