Feria de Abril 2025: te vas a olvidar del vestido de flamenca por un traje de lunares como el de Rocío Osorno

Nuestra mente está en modo on con la Feria de Abril 2025, así como en saber todas las tendencias de trajes de flamenca. Somos conscientes de que todavía tenemos un poco más de un mes para hacer la ruta por las marcas españolas que disponen de los atuendos más adecuados, favorecedores y bonitos, pero es el momento de ir reservando el look para no cometer el riesgo en quedarnos sin él. Y si el otro día Rocío Osorno nos daba la mejor inspiración para el Domingo de Ramos, ahora lo ha hecho para la Feria de Abril 2025, con uno de los trajes de su marca que ha estado sorteando este fin de semana.

"Son las últimas unidades que quedaban en el estudio y las vamos a regalar todas", y así durante el domingo Rocío Osorno ha estado sorteando un conjunto cada 15 minutos. Y aunque ya no se lo podemos comprar, nos parece una inspiración perfecta para la Feria de Abril, por si no quieres ir con traje de flamenca o quieres alternarlo, porque un traje así de lunares es perfecto.

El traje de lunares perfecto para la Feria de Abril

Desde el 6 hasta el 11 de mayo nos desplazaremos al Real con el objetivo de disfrutar de uno de los eventos más esperados del año. Unos días intensos en los que aprovechamos en disfrutar con nuestros familiares o amigos más cercanos junto con flamenco, alegría y mucho, mucho arte. Sin embargo, las semanas previas nuestros pensamientos están diseccionados a cómo vestirse para la Feria de Abril. Porque si el otro día hablábamos de las tendencias en traje de flamenca, hoy Rocío Osorno nos recuerda que un traje de lunares también es una buena opción, y más esta primavera que son máxima tendencia y podemos encontrar este estampado en nuestra tiendas 'low cost' favoritas como Zara o Mango.

El estampado de lunares es una de esas tendencias que se mantiene intacta temporada tras temporada. Ya sea en mayor o menor medida, pero esta primavera con más fuerza que nunca. Si bien se trata de un print con mucha historia, favorito de iconos de moda como Lady Di y Kate Middleton, también se distingue por ser una tendencia atemporal que temporada tras temporada adquiere un hueco dentro de nuestro armario, especialmente del estival. Además, nos transporta a Andalucía y a todo nuestra cultura más española.