Susanna Griso se ha comprado en Zara la camisa boho azul que mejor queda con vaqueros en abril

Un día más que Susanna Griso nos sirve de inspiración con su look en 'Espejo Público', pero esta vez no ha sido ella sola, también Mariló Montero con camisa de lunares perfecta para la Feria de Abril, mientras que la presentadora catalana ha optado por una camisa azul bohemia de nueva colección de Zara que le vamos a copiar hoy mismo, sin esperar más tiempo porque nos parece ideal para añadir a nuestra maleta de Semana Santa.

Aunque, Sara Carbonero es la reina de los estilismos boho y nuestra particular musa, ahora también lo es Susanna Griso. No cabe duda de que la periodista toledana se siente muy afín a este estilo sin importar la época del año, cuando algunos pueden pensar que los estilismos bohemios están reservados para los días de primavera y verano, demuestra una y otra vez que esta primavera 2025 y la Semana Santa es el momento clave para seguir luciendo nuestros looks bohemios favoritos.

Susanna Griso con camisa de Zara y vaqueros

Susanna Griso se ha convertido en toda una editora de moda en la que confiamos a diario para construir estilismos sofisticados, casuales o más formales, dependiendo de la ocasión. Asimismo, no tiene miedo a ninguna tendencia, puesto que gracias a su sabiduría en el sector sabe cómo sacarle partido de una manera exitosa. Se ha atrevido al estilo bohemio con el añadido de los flecos, a las faldas midi que tanto hemos visto sobre la pasarela en la Semana de la Moda o con las botas cowboy que están a la orden del día. Ahora, ha vuelto a hacernos un recordatorio de los vaqueros que mejor sientan a las mujeres 50 con esta camisa de Zara azul que resalta el bronceado.

Camisa cuello Mao lazadas de Zara (35,95 euros)

Camisa cuello mao. Zara

Se trata de esta camisa confeccionada en hilatura con lyocell con cuello redondo y manga larga ajustable con cordones y bajo asimétrico ajustable con cordones en mismo tejido, con cierre frontal con botones ocultos por sopata.