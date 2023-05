Rocío Osorno lo confirma: los flecos son el detalle más chic para tu look de invitada

Desde los bajos de las faldas hasta las chaquetas llevadas a modo top. Los flecos se han convertido en el elemento principal que adorna las prendas de más tendencia de la temporada. Los vimos en el desfile de Primavera/ verano 2023 de Elisabetta Franchi y Victoria Beckham los transformó en los bolsos más demandados por las celebrities. Por eso, no es de extrañar que Rocío Osorno haya caído rendida a ellos y los haya llevado en el mejor look de invitada con el que, por supuesto, damos por inaugurada la temporada de las BBC (bodas, bautizos y comuniones).

La influencer ha vuelto a demostrar por qué es todo un ejemplo a la hora de vestir, ya que su último estilismo compuesto a base de una falda verde oscuro de cintura alta y abertura lateral, un palabra de honor negro y la prenda estrella: ¡un top a modo capa con flecos!

¿Lo mejor? Que no te resultará nada difícil hacerte con él porque lo hemos encontrado en Zara. Y sí, si te fijas bien en las fotos, comprobarás que la sevillana se ha atrevido a llevarlo tanto del derecho como del revés, pero el resultado es igual de espectacular. Aunque Rocío Osorno suele confiar a la principal firma del grupo Inditex la mayoría de prendas que componen su armario, con este complemento ha logrado uno de los estilismos más bonitos con los que la hemos visto recientemente.

Top de flecos, de Zara (49,95 euros).

Top flecos Zara Zara

Por eso, no nos sorprende que haya puesto de acuerdo a todos sus seguidores, quienes no dejan de alabar este top en forma de red y realizado con abalorios, con el que ha conseguido marcar la diferencia y convertir así, su look en un auténtico lookazo con inspiración flamenca.