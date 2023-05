Si Rocío Osorno consigue combinar con éxito el top más complicado de Zara, nosotras lo meteremos en nuestra maleta de vacaciones

Tenemos muchas pruebas, y cero dudas, de que este es el top más complicado de la temporada de Zara. Aunque si Rocío Osorno consigue combinarlo y lucirlo con éxito, nosotras lo vamos a necesitar meter en nuestra maleta de vacaciones. Porque si el otro día la diseñadora sevillana nos creaba una necesidad muy grande de moda con el conjunto sueltecito y cómodo de Zara, ahora lo ha hecho con el top más imposible. No sabemos si se va a convertir en una prenda viral, o si estamos ante el primer caso de 'Amancio céntrate'. Lo que está claro es que estamos esperando que Rocío Osorno haga un look con este top, para saber si lo amamos o lo odiamos, porque ahora mismo se decanta más para un no. Porque si hay alguien que puede llevar prendas así de originales, y con flores 3D, esa es la diseñadora sevillana. Porque cuando pensábamos que hoy nada podría superar el vestido de Victoria Federica o el look de flamenca de Penélope Cruz, ha llegado Rocío Osorno con su último fichaje de Zara.

Porque hay prendas muy complicadas en el mundo de la moda, y este top de Zara con flor de rafía es uno de ellos. De esos que puede ser una fantasía, o un error total. Así que Rocío Osorno, necesitamos vértelo puesto ya para saber si lo añadimos o no a nuestra cesta de la compra. Porque si es un 'sí', es un top de esos que te puede solucionar des un estilismo de invitada a uno de vacaciones en la playa con amigas. Porque lo tiene todo para triunfar, pero también para equivocarte.

Stories de Rocío Osorno. @rocioosorno

Top con lino flor rafia, de Zara (39,95 euros)

Top con lino flor rafia. Zara

Un top de nueva colección de Zara confeccionado en lino de escote recto y tirante fino ajustable con detalle de flores en rafia combinada en delantero y cierre en espalda con cremallera.