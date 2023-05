El flechazo de Sassa de Osma con el look con estampado floral más sofisticado y boho por el que cambiarás tus trajes para ser la invitada perfecta

Sassa de Osma nos ha dejado el último look del día para ser la mejor vestida, así de sencillo. En concreto, la royal, que nos enamora un día sí y otro también con sus combinaciones más clásicas, elegantes y en tendencia en las redes sociales también lo ha hecho este domingo previo a San Isidro, marcado por la reivindicación propuesta por María Pombo a todas las madrileñas para que se vistan de chulapas, y una jornada también posterior a Eurovisión 2023, donde triunfó, aunque tan solo sea estilísticamente hablando, Blanca Paloma en el Liverpool Arena. Eso sí, la combinación de la princesa de Hannover no tiene nada que ver con los outfits más desastrosos que vimos durante la gala final, sino que se asimila mucho más a la aparición estelar de Kate Middleton con los pendientes de Isabel II tocando el piano, porque las dos han rebasado, si se puede, la excelencia. Una siente fuertes flechazos por las joyas de la difunta Reina de Inglaterra, mientras que Sassa ha caído rendida frente a un look con estampado floral sofisticado y boho a partes iguales que hará que te desprendas de tus trajes esta primavera para ser la invitada perfecta. Si es que lo de esta abogada que se casó hace cinco años con Christian de Hannover, no tiene nombre...

Si el vestido de fiesta cut out para ser la reina de un evento en Madrid de María Pombo apto para las embarazadas no te convenció demasiado, ni tampoco lo hizo la blazer de Carmen Lomana que ha fichado tras su operación de cáncer, tenemos la solución que necesitas para que deslumbres como ninguna en tu próxima cita especial. Reside, nada más y nada menos, que en los Instagram Stories que la icono de moda ha compartido con sus más de 123.000 seguidores en la red social. Era el cumpleaños de la madre de la princesa de Hannover, y por ello, Sassa de Osma decidió ponerse el look con estampado floral, compuesto por el vestido 'midi' más sofisticado y boho de la temporada que hará que cambies tus deseados trajes por este último diseño. Así sí que serás la invitada perfecta en cualquier ocasión, te lo aseguramos.

Sassa de Osma con su look más 'boho' y romántico. @sassadeo

Camisola Pop, de Philippa 1970 (190 euros)

Vestido de Philippa 1970. Philippa 1970

Tienes muchas razones por las que inspirarte en este vestido tan ideal firmado por Philippa 1970, una de las creadoras favoritas también de Eugenia Martínez de Irujo. Entre ellas, destaca su diseño, boho y sofisticado a no poder más, su estampado de flores, que es pura tendencia y siempre lo será, y la más obvia de todas, que lo haya llevado Sassa de Osma como la invitada perfecta.