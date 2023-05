Violeta Mangriñán conquista las calles de Valencia con la chaqueta de flecos y las botas metalizadas que nosotras vamos a llevar de festival

Violeta Mangriñán es la reina de Valencia y de los looks más arriesgados y en tendencia. Y cada vez más. Porque ahora arriesga mucho más y juega con la moda que eso es lo importante. Y nos lo ha vuelto a demostrar mientras observaba en las calles de su ciudad, junto a su pequeña Gala, los carteles de su campaña de publicidad con una marca de sol en las calles de Valencia. Si el otro día nos enamoró con la blazer cut-out de Mango, o con la falda de Zara, hoy lo hace con esta chaqueta azul con flecos de Maje y las botas metalizadas más en tendencia. No todo iba a ser hoy el plantón de Sophie et Voilà a Tamara Falcó, el look de invitada de Victoria Federica o las alpargatas de cuña de Marta Sánchez, porque si los flecos y el metalizado es tendencia, este look de Violeta Mangriñán pasa al cielo de la moda. Porque los flecos son la gran tendencia de primavera verano 2023 que llevaremos en vestidos, faldas o pantalones y Violeta lo sabe.

Esta temporada primavera-verano 2023, lejos de conformarse con ello, los flecos se dibujan como una de las tendencias más importantes de toda la temporada, cubriendo desde faldas, pantalones y vestidos hasta chaquetas, bolsos o zapatos. Y esta chaqueta en azul de Maje que acaba de estrenar Violeta Mangriñá, es el claro ejemplo de ello. Pocas tendencias, probablemente, únicamente las flores 3D o la fiebre Y2K y el denim, ha habido con un protagonismo tan claro como el de los flecos sobre las pasarelas. Pero no solo eso, Violeta también lo ha combinado con la tendencia de las botas cowboy metalizadas.

Violeta Mangriñán por las calles de Valencia. @violeta

Chaqueta de ante con flecos, Maje (595 euros)

Chaqueta flecos. Maje

Una chaqueta de flecos de Maje que Violeta Mangriñán ha combinado con unas botas cowboy metalizadas que necesitamos para nuestros looks de primavera.