Serás la invitada perfecta en tu próxima boda o en la Feria de Jerez con el traje más flamenco de Rocío Osorno

Rocío Osorno confirmó ayer que hay mucha más vida para las prendas con estampados de topos más allá de la Feria de Abril (sin polémicas) y lo hizo con un traje con el que podríamos ser la invitada perfecta en nuestra próxima boda o en la Feria de Jerez. Y es que estas prendas en tendencia están viviendo su época dorada, no hay más que ver cuántas royals e influencers han optado por ellas en estos últimos días, empezamos la lista por la Reina Letizia, que brillaba con luz propia en la coronación de Carlos III en Londres y también con un traje blanco hace muy pocos días con el que nos recordó tanto a su pedida. Aunque, es muy posible que el traje de tres piezas de Rocío Osorno que ha compartido con sus más de 1,5 millones de seguidores sea, sin duda, el más llamativo con espíritu flamenco. Un aire muy palpable al sur que también invadió el vestido de lunares de Penélope Cruz con escotazo y transparencias en el estreno de los premios David de Donatello con flor roja en el moño incluida. Eso sí, la influencer sevillana lucía este distintivo modelo de maravilla en el evento de Multiópticas que organizó para presentar su nueva colección de gafas de sol que no se perdieron Victoria Federica, que no dejó indiferente a nadie con su look más trasgresor con body cut out de Zara, pantalones de tiro bajo y cejas teñidas en color rosal, ni tampoco Alba Díaz, que nos dejó con la boca abierta con su vestido negro con escote XXL.

Algo más discreta, pero no tanto, Rocío Osorno también acertó para esta cita con un traje de tres piezas que es perfecto para las invitadas perfectas en su próxima boda o en la Feria de Jerez. Un look con el que una no se rompe la cabeza ya que la combinación viene sola debido al estampado que lucen las tres prendas: la chaqueta de corte torera, pantalones de tiro alto muy favorecedores y top crop. Se trata de un diseño de la propia firma de Rocío Osorno, al que la diseñadora le añadió unas sandalias eternas de tacón negras y un clutch del mismo color.

Traje Clara Azul, de Rocío Osorno (210 euros)

Si estabas buscando un look perfecto para la Feria de Jerez o para tu próxima boda, Rocío Osorno tiene tu solución con este traje de tres piezas que no podría ser más ideal. ¡Qué viva el estampado de topos!