Rocío Osorno ficha la camisa crop de Zara que moderniza y estiliza todos los looks de oficina con New Balance

Rocío Osorno nos acaba de destapar una necesidad estilística con esta camisa crop de Zara que moderniza y estiliza todos los looks de oficina con New Balance, sin excepción. Y es que la influencer triunfa con cada uno de sus combinaciones infalibles en las redes sociales, donde ya ha provocado que nos hayamos olvidado de todos los vestidos boho por este conjunto sueltecito de Zara que ha estrenado en Sevilla y también que hayamos ido directas a Mango para hacernos con el vestido de novia más flamenco por menos de 200 euros que parece de Alta Costura. Pero en este fin de semana que ha estado marcado por la Coronación de Carlos III, evento histórico en el que brillaron con luz propia la Reina Letizia con un traje de dos piezas rosa de Carolina Herrera y Kate Middleton con unos pendientes con los que decidió hacer homenaje a Diana de Gales, Rocío Osorno ha fichado la camisa crop de Zara que moderniza y estiliza todos los looks de oficina que se ha puesto con New Balance.

Está bien, Rocío Osorno es una de las referentes de estilo más relevantes de nuestro país, que ya pasa de polémicas tras las acusaciones de 'postureo' a muchas de sus compañeras influencers, pero ayer la sevillana no tuvo otro remedio que dejarle un hueco muy especial en el terreno fashion a la Infanta Sofía, la royal más futbolera que nos dio una verdadera clase de estilo en la Copa del Rey, junto a el Rey Felipe VI, con una blusa verde de Zara perfecta para ponérnosla con jeans. A pesar de ello, Rocío Osorno ha tenido que compartir con sus fieles followers su última compra de mayo: una camisa crop de Zara que moderniza y estiliza todos los looks de oficina y combina a la perfección con New Balance.

Rocío Osorno con su camisa crop top de Zara. Zara

Camisa crop popelín, de Zara (29,95 euros)

Camisa crop de Zara. Zara

Se trata de una pieza con estampado de rayas muy formal y un toque arriesgado que Rocío Osorno ha combinado con unos pantalones anchos azul marino y sus New Balance favoritas para viajar en tren con sus hijos. ¿Ya te ha enamorado esta camisa crop de Zara? Lo podemos entender perfectamente.