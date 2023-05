Los jeans de Zara que más estilizan a los mujeres 50+ los tiene Vicky Martín Berrocal y hacen 'match' con la camisa de tu novio

Vicky Martín Berrocal se ha convertido en la jefaza de los looks de Zara, tenemos muchas pruebas y ninguna duda. Y es que la diseñadora andaluza está más que activa últimamente en su cuenta de Instagram y no nos para de dejar outfits que nos son de gran inspiración. Y detrás de todas sus fotos está su hija Alba Díaz, que sin duda hacen la mejor unión de madre e hija influencers con sus looks. Pero después de todos los vestidos de Zara con los que Vicky Martín Berrocal nos ha enamorado en Ibiza, ha vuelto a la vida real de Madrid para inspirarnos con un estilismo perfecto para nuestro día a día con estos jeans cómodos de Zara de 'efecto vientre plano' que quitan una talla y nos estilizan al máximo, ya tengas 50 o 40 años. Porque mientras Carmen Gimeno nos enamoraba con a falda sueltecita de Zara o la Reina Letizia con su vestido rojo, y Tamara Falcó con su look parisino, Vicky Martín Berrocal es la reina del casual.

A la hora de elegir unos vaqueros hay que tender en cuenta varios aspectos y aunque la edad no es determinante, sí que puede dar lugar a preferencias de unos modelos sobre otros por cuestiones de comodidad y estilo. Y Vicky Martín Berrocal lo sabe. Son los que hemos visto que más gustan y más favorecen a las mujeres mayores de 50 años cuando la búsqueda de la comodidad y el estilo están por encima de las modas. Y estos de Zara que ha estrenado Vicky por las calles de Madrid, lo son. En Zara nos hemos cruzado con un nuevo modelo de jeans que tiene todo lo que necesitas para ser tu pantalón vaquero estrella de la temporada. ¿Quieres saber por qué está agotándose a un ritmo increíble? Son unos jeans culotte con el deseado efecto vientre plano. Y la diseñadora andaluza ya se ha hecho con ellos.

Unos jeans de Zara de efecto vientre plano que Vicky Martín Berrocal ha combinado con una camiseta blanca básica y una camisa oversize de rayas en azul y blanco, que es la típica que le puedes robar a tu novio o padre.